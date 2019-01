FOR ABONNENTER

Da syriske Mohammed Amin og hans søn Amin på fem år stod i madkøen på Udrejsecenter Sjælsmark tirsdag aften, bad de om at få broccoli og kartofler til sønnen. De fik at vide, at det ikke var muligt, fordi reglerne på centeret for afviste asylansøgere, forbyder det.