Mansour i flyet på vej ud af landet: »Danmark har ikke noget at gøre med demokrati«

Said Mansours forsvarsadvokat Eigil Strand bekræfter over for TV2, at Said Mansour er blevet sendt ud af Danmark.

Strand modtog 18:47 besked fra politiet om udsendelsen. Den marrokanskfødte Said Mansour, der også er kendt som ’Boghandleren fra Brønshøj’, sad ifølge TV2’s artikel, der blev opdateret 19:39, på daværende tidspunkt i transit i Berlin og ventede på et fly til Marokko.

Udsendelsen er sket sent fredag eftermiddag eller tidlig aften, for da Politiken talte med Eigil Strand 17:58, var han ikke blevet underrettet. Her oplyste advokaten, at han ikke ville være overrasket over, hvis udsendelsen var i gang, da politiet tidligere har informeret ham om, at de af sikkerhedshensyn ikke vil fortælle nogen om udsendelsen på forhånd.

58-årige Said Mansour er to gange dømt for at opildne til terror, og i 2016 fik Mansour frataget sit danske statsborgerskab i Højesteret. Han skiftede i 2014 navn til Sam Mansour.

Thomas Foght, journalist hos Radio24syv, er med ombord på flyet og har lagt disse billeder på Twitter:

Thomas Foght har også lavet et tweet, hvor han skriver, at det medrejsende danske politi ikke vil lade ham tale med Said Mansour. Men Mansour har givet ham en seddel, hvor der står: ’Danmark har ikke noget at gøre med demokrati’:

Det medrejsende danske politi vil ikke lade mig tale med Said Mansour, men Mansour gav mig denne seddel. pic.twitter.com/Cwcut9wObV — Thomas Foght (@Thomasfoght) 4. januar 2019

Integrationsminister Inger Støjbergs spindoktor skriver på sms til Politiken, at ministeren ikke har nogen kommentarer.

Statsministeren blandede sig

I december 2018 var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Marokko, hvor han kommenterede på hjemsendelsen af Said Mansour.

»Han skal hjem, og det opfatter jeg egentlig også, at der er en positiv stemning omkring, men der er nogle ting, der skal håndteres først. Det vigtige for mig er, at mødet foregik rigtig konstruktivt, at jeg vurderer, at der er fremdrift i det, og vi har aftalt med hinanden – altså direkte over for hinanden - at det er noget, vi følger op på direkte han og jeg«, sagde Lars Løkke Rasmussen til Danmarks Radio.

Det var nogle journalister fra Jyllands-Posten, der i 2003 fandt på at kalde terrorprædikanten Said Mansour for ’Boghandleren fra Brønshøj’.

Øgenavnet var en henvisning til, at Said Mansours gennem mange år drev sit lille forlag med propagandamateriale fra et rødt rækkehus i Københavnerforstaden Brønshøj.