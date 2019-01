Advokat bekræfter: Said Mansour, der er dømt for at opildne til terror, er sendt ud af Danmark

Said Mansours forsvarsadvokat Eigil Strand bekræfter over for TV2, at Said Mansour er blevet sendt ud af Danmark.

Strand modtog 18:47 besked fra politiet om udsendelsen. Said Mansour, der også er kendt som ’Boghandleren fra Brønshøj’, sad ifølge TV2’s artikel, der blev opdateret 19:39, på daværende tidspunkt i transit i Berlin og ventede på et fly til Marokko.

Udsendelsen er sket sent fredag eftermiddag eller tidlig aften, for da Politiken talte med Eigil Strand 17:58, var han ikke blevet underrettet. Her oplyste advokaten, at han ikke ville være overrasket over, hvis udsendelsen var i gang, da politiet tidligere har informeret ham om, at de af sikkerhedshensyn ikke vil fortælle nogen om udsendelsen på forhånd.

Said Mansour er to gange dømt for at opildne til terror, og i 2016 fik Mansour frataget sit danske statsborgerskab i Højesteret. Han skiftede i 2014 navn til Sam Mansour.

Thomas Foght, journalist hos Radio24syv, har lagt dette billede på Twitter:

