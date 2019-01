Menneskeretschef går ind i sag, der truer central dansk asylstramning

Regeringen møder modstand fra sjælden kant i en sag, der skal afgøre, om ventetiden på familiesammenføring er for lang.

Europarådets menneskerettighedskommissær, Dunja Mijatovic, involverer sig nu i en retssag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som kan trække tæppet væk under en af de mest vidtrækkende danske udlændingestramninger. Det skriver Jyllands-Posten.

Sagen handler om treårsreglen, som afskærer tusindvis af flygtninge fra familiesammenføring de første tre år i Danmark. I et brev til domstolen varsler kommissæren, at hun i sit indlæg vil adressere retten til familieliv og »konsekvenserne af lang tids adskillelse af familier«.

Kommissæren er en uafhængig institution under Europarådet, der omfatter 47 lande, som står bag domstolen. Det er første gang, at vagthunden går ind i en dansk sag. Siden 2010 er kommissæren kun gået ind i 19 sager om brud på menneskerettighederne i f.eks. Rusland og Aserbajdsjan.

»Det er beskæmmende, at Danmark har bevæget sig ind i en gråzone, hvor en af de højeste autoriteter på området træder ind en i retssag mod os«, siger Christian Dahlager, der er advokat for den 59-årige syriske flygtning, som sagen handler om. Manden kom til Danmark i 2015 og venter fortsat på at få sin kone hertil.

Tyge Trier, advokat med speciale i menneskeret, vurderer, at kommissærens indblanding er en »markant fordel« for den syriske klager.

DF mener, at »kommissæren bør holde sig langt væk«.

»Danmark er jo en duks i det her system«, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Regeringen har erkendt, at treårsreglen går »til kanten« af konventionerne – men ikke over. Højesteret nåede samme konklusion i 2017. Hvis Danmark taber, skal regeringen som udgangspunkt ændre treårsreglen. Inger Støjberg oplyser, at hun afventer sagens udfald.