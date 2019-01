Lars Løkke om Mansour: Kriminelle udlændinge, der undergraver vores værdier og fremmer terror, hører ikke hjemme i Danmark Statsministeriet bekræfter, at dansk politi fredag har overdraget den terrordømte Said Mansour til Marokko.

Dansk politi har sent fredag aften overdraget den terrordømte Said Mansour til de marokkanske myndigheder.

Det bekræfter Statsministeriet.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi med udsendelsen af Said Mansour sender et klart signal til omverdenen«, udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

»Dybt kriminelle udlændinge, der undergraver vores værdier, og endda fremmer terror, har ikke nogen plads i det danske samfund«, tilføjer han.

Lars Løkke Rasmussen var i Marokko i sidste måned, hvor hjemsendelsen af Said Mansour også blev bragt op.

Ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har det taget lang tid, at få en aftale på plads med Marokko.

» Jeg har personligt taget sagen op med den marokkanske udenrigsminister flere gange, ligesom statsministeren jo også gjorde den 10. december. Det har været en lang proces, og derfor er jeg også ekstra glad for, at vi er kommet i mål«, siger Anders Samuelsen.

»Said Mansour er terrordømt, udvist og hører ikke hjemme i Danmark. Derfor er det fantastisk, at han nu er sendt hjem til Marokko. Det er helt afgørende for danskernes retsfølelse«, siger Samuelsen.

»Så slap vi af med endnu en islamist«

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er begejstret over, at Mansour nu er fortid i Danmark.

»Så slap vi af med endnu en islamist, og det er en skøn fornemmelse. Det har vi godt nok kæmpet for i lang tid«, siger han.

»Nu ender han formentlig i en eller anden kedelig fængselscelle i et usselt marokkansk fængsel, og det passer os helt fint i Dansk Folkeparti«.

Tidligere fredag oplyste Radio24syv, at den 58-årige Mansour klokken 17.40 blev sat på et passagerfly fra Københavns Lufthavn mod Casablanca i Marokko.

Said Mansour blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hylde al-Qaeda.

Han blev samtidig frataget sit danske statsborgerskab og udvist for bestandig. Det blev stadfæstet af Højesteret i 2016.

