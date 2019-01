DF vil have godstog ned i fart over Storebælt

Et politisk pres for at få svar og tage forholdsregler, efter en togulykke på Storebæltsbroen onsdag kostede otte mennesker livet, bliver lørdag rejst af Dansk Folkeparti.

Partiets transportordfører, Kim Christiansen, opfordrer transportministeriet og styrelserne herunder til at sætte de nødvendige ressourcer ind på, at Havarikommissionen hurtigt kan fremlægge sit bud på, hvad der er sket.

Der må ifølge partiet ikke gå op til et år, før at det står klart, hvad Havarikommissionen har fundet.

Samtidig opfordrer Kim Christiansen til, at de relevante myndigheder sænker hastighederne for godstog over broen.

Ulykken er tilsyneladende sket ved, at en trailer fra et godstog væltede af sin vogn og ned i et modkørende passagertog.

På den sikre side

Kim Christiansen mener, det vil være bedre at være på den sikre side og sænke hastigheden for godstog over broen til 80 kilometer i timen. I hvert fald indtil Havarikommissionen er klar med sine fund.

»Meget tyder på, at godstoget har været en væsentlig grund til den her ulykke. Derfor synes jeg, at hastigheden på godstog nede på 80 kilometer i time, indtil Havarikommissionen har lavet sit arbejde«, siger han.

»Det skal gøres af hensyn til sikkerheden og for at skabe tryghed for de mange pendlere, der skal krydse Storebælt dagligt«.

Ifølge Kim Christiansen behøver Havarikommissionen ikke flere midler til at fremskynde sine undersøgelser.

»Lige så snart det har noget med det offentlige at gøre, så hedder det 'ressourcer, ressourcer', så man kan få nogle flere ansat«, siger han.

»Det her er bare en stille bøn om ikke at lade det her arbejde tage længere tid en højest nødvendigt«.

I en skriftlig kommentar svarer transportminister Ole Birk Olesen (LA), at Havarikommissionen kommer med sine anbefalinger så hurtigt som muligt.

»Havarikommissionen arbejder naturligvis så effektivt som overhovedet muligt«, skriver han.

»Ligesom de har tilkendegivet, at såfremt de afdækker huller i sikkerheden, så vil de straks gøre de relevante myndigheder opmærksom på det. Hvis der kommer sådanne foreløbige anbefalinger«, vil Banedanmark følge dem.

Ministeren henviser til, at kommissionen kommer med en status på onsdag.

ritzau