30-årig mand fængslet i fire uger for skud mod Nicki Bille 30-årig mand fængsles af dommer til 31. januar i sagen mod skud mod tidligere landsholdsspiller.

Den mand, som politiet i mere end en uge eftersøgte for at have skudt mod fodboldspilleren Nicki Bille i København, er lørdag blevet varetægtsfængslet.

En dommer i Københavns Byret mener, at den 30-årige på fri fod kan lægge hindringer i vejen for politiets efterforskning af episoden, oplyser politiet.

Foreløbig skal manden være indespærret frem til 31. januar.

Straks efter et skyderi i Nicki Billes lejlighed på Sluseholmen i København 1. juledag, begyndte politifolk at lede efter den 30-årige. Men først sent fredag eftermiddag overgav han sig. I selskab med sin advokat mødte han op på politistationen på Bellahøj, oplyser politiet til Ritzau.

Ved skudepisoden, der skete ved 23-tiden 25. december, blev den tidligere landsholdsspiller ramt af cirka 40 hagl i sin arm, har Ekstra Bladet tidligere oplyst.

I forbindelse med episoden anholdt politiet en 23-årig kvindelig model og en 30-årig mand, som har tilknytning til rockermiljøet. Begge blev dog sat på fri fod efter tre døgn.

Sigtet for drabsforsøg

I udgangspunktet mener politiet, at der var tale om et forsøg på at slå fodboldspilleren ihjel. En alternativ sigtelse drejer sig om, at skuddet fra et haglgevær udsatte andre for livsfare.

I lørdagens grundlovsforhør har den 30-årige nægtet sig skyldig, skriver Ekstra Bladet. Hvad manden har forklaret, vides ikke. Dørene til retsmødet blev lukket af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Tre gange har Nicki Bille spillet for A-landsholdet. Desuden har han spillet for norske Rosenborg og spanske Villarreal. Det seneste professionelle engagement gjaldt Lyngby fra 1. division, men klubben fyrede ham i slutningen af oktober.

ritzau