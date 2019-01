Bredt flertal på Christiansborg: 17-årige bilister uden ledsager skal frakendes kørekortet

En stigning i antallet af sigtelser mod 17-årige med kørekort, der kører uden ledsager, har fået et politisk flertal til at kræve, at de skal frakendes kørekortet, hvis de kører alene.

Det skriver DR Nyheder.

På nuværende tidspunkt får de 17-årige bilister en bøde på 3000 kroner, når de bryder loven ved ikke at have en erfaren bilist med sig i bilen.

Men det er ikke nok, mener et bredt flertal på Christiansborg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Konservative, De Radikale og Venstre.

»Det må indføres, at tages man i at køre uden ledsager, så mister man retten til at køre bil på stedet, og så kan man tage en ny køreprøve, når man bliver 18 år«, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) til DR Nyheder.

Antallet af sigtelser er ifølge tal fra Rigspolitiet steget fra 43 i 2017 til 162 i 2018.

»Vi er nødt til at tage bestik af det her, og jeg har selv fået henvendelser fra flere kørelærere, som melder, at nogle af de unge har en lidt tilbagelænet holdning til at have en ledsager med i bilen. De virker ikke bange for at få en bøde på 3.000 kroner«, siger Kristian Pihl Lorentzen til DR Nyheder.

ritzau