Manden der skød en ulv står frem på TV 2: »Jeg tænkte, at jeg hellere ville dø en naturlig død end blive ædt af en ulv«

Sidste april dukkede der pludselig en video op på nettet, hvor en mand stiger ud af sin bil i Ulfborg i Vestjylland og affyrer tre skud med sin riffel.

Det dræber en hunulv, der er på vej over en mark.

Videoen fik særligt på Facebook folk til at diskutere intenst. For selv om flere mener, ulven er et skadedyr, er den fredet i hele Europa. Derfor blev manden sigtet og fik i september en fængselsstraf på 40 dage.

Nu står Mourits Troldtoft så frem med navn og ansigt på TV 2 i forbindelse med dokumentaren ’Ulveland’, der sendes på tirsdag.

Fortryder det ikke

66-årige Mourits Troldtoft fortryder nemlig ikke at have skudt ulven.

»Jeg følte, jeg var i en situation, hvor jeg ikke kunne overskue konsekvenserne og følte, at det kunne gå ud over både mig og min familie. Dét kombineret med at vi simpelthen ikke kunne jage den væk, og det er der jo gevaldig billeddokumentation for, jamen så blev det altså nok. Så sagde jeg, jamen så må vi jo klare det problem«, siger Mourits Troldtoft i interviewet.

Samtidig havde Mourits Troldtoft haft en række blodpropper, der gav ham en adfærd, han mente ulven ville kunne afkode og derfor så ham som et potentielt bytte.

Sagen er anket til Vestre Landsret, hvor statsadvokaten vil gå efter en hårdere straf, mens Mourits Troldtoft og hans forsvarer vil forsøge at skabe tvivl om, hvorvidt det overhovedet var en ulv eller det man kalder en hybridulv - en ulv, der som følge af parring mellem en ulv og en almindelig hund en eller flere generationer tilbage, bærer hundegener, og som derfor kan være mindre sky overfor mennesker.