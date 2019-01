Sundhedsminister frygter lammende cyberangreb mod hospitaler Stort angreb mod det britiske sundhedsvæsen i 2017 står som skræmmebillede for den danske regering.

Sidste år forsøgte hackere flere gange i minuttet at bryde ind i it-systemer i det danske sundhedsvæsen. Det fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i anledning af, at regeringen præsenterer en strategi mod cyberangreb.

»Heldigvis lykkedes det at beskytte os i størstedelen af tilfældene«, siger ministeren.

»Grundlæggende er vi stærke, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Truslen mod det danske sundhedsvæsen er høj«.

Ellen Trane Nørby fremhæver særligt et stort angreb, der i 2017 fandt sted mod det britiske sundhedsvæsen som et skrækscenarie:

It-virussen WannaCry, der udnyttede et sikkerhedshul i Windows-computere, ramte adskillige britiske hospitaler. Den britiske rigsrevision har gjort op, at sundhedsvæsenet aflyste operationer af eller konsultationer med cirka 19.000 patienter.

»Det er et af de scenarier man skal tage højde for - at hackere simpelthen lammer systemet, så operationer må aflyses, og man skal bruge mange kræfter på at få data igen«, siger Ellen Trane Nørby.

ritzau