Grundlæggende er der to typer aktører, der angriber.

Kriminelle, der forsøger at få penge ud af angreb. Ofte vil de kræve løsepenge for at give koderne til systemer tilbage igen. Det skete f.eks. i Atlanta, hvor det var en iransk gruppe, uden forbindelser til den iranske stat, der stod bag angrebet.

Men også nationalstater benytter cyberangreb som en måde at destabilisere stater. Nogle angreb har et direkte motiv, men cyberangreb kan være en måde at skabe kaos, lave hærværk og øge utrygheden.

»Det er jo cyberangreb, man taler om, når man taler om truslen fra Rusland. De bomber jo ikke Bornholm i morgen, men måske kunne de finde på at lægge pres på Danmark, hvis der sker noget, de ikke finder opportunt«, siger han.

På Forsvarsakademiet sidder major Mikkel Storm Jensen. Han er militæranalytiker og han forsker i cyberstrategi.

»Cyberangreb er en ekstra ting, stater har fået i værktøjskassen. For hundrede år siden fik vi flyvemaskiner. Nu er cyberangreb et våben. Nu behøver man ikke at bombe en bys infrastruktur. Man kan bare slukke for strømmen, vandet og kloakkerne. Det er meget nemmere«.

»Hvis man lukker strømforsyningen i stedet for at bombe den, er det umiddelbart heller ikke så tydeligt, hvem der står bag. Det kan være, man så slipper for at komme i krig. Teoretisk, og kun teoretisk, det må jeg understrege kunne man jo forestille sig, at der opstod den situation, at russerne, som er kede af Danmarks rolle i missilforsvaret, kune finde på lige at blinke med lyset i København eller lukke hæveautomaterne, hvis de ville forsøge at øge presset på den danske regering«.

Når stater begår cyberangreb, er de som regel gode til det. De har, siger Mikkel Storm Jensen, tid og penge til at udvikle systemer og til at forske og finde svagheder.

»På den måde er stater en stor trussel. Men stater er som regel også fornuftige. De vil kun angribe med et formål. Russerne vil ikke bare lukke for strømmen i Danmark. De skal have en grund til det. Vi ville kunne forhandle med dem«, siger han.

Stater skal også, siger han, overholde krigens love, når de udvikler cybervåben.

»Kriminelle er meget værre. De forsøger ikke at mindske de sekundære effekter.Angrebet, der ramte Mærsk, spredte sig jo over hele verden. Det var ikke møntet på Mærsk, det ramte dem bare og det kostede dem 300 mio. kroner. Men kriminelle risikerer ikke at komme i krig, højst at komme i fængsel, så de er tit mere ødelæggende. Et elværk, der bliver lukket, vil byen gerne kunne åbne det igen, hvis de betaler en løsesum. Men de kriminelle er ligeglade. De vil bare smadre. «.