Byplanforsker: »Er det ni øer i København eller noget helt andet, som vi har brug for?«

Pas på, at København ikke stikker af fra resten af landet. Politikerne skal huske at få hele Danmark med i planlægningen og ikke blot satse på hovedstaden, råder byudviklingsforsker.

»Byerne konkurrerer. København kæmper mod store europæiske spillere«.

Lektor Lea Louise Holst Laursen følger fra sin arbejdsplads på Aalborg Universitets institut for arkitektur og medieteknologi regionale udviklingstendenser og det, der sker med små og store byer i disse år.

»Der sker en stigende centralisering, en koncentration af det urbane. Det er et globalt fænomen«, siger hun.

Nye planer i hovedstaden lægger op til at udvide erhvervsområdet Avedøre Holme, så det kan komme til at rumme yderligere 12.000 arbejdspladser på ni nye øer ude i Køge Bugt. Det føjes til et tilsvarende projekt, Lynetteholmen, hvor København får 35.000 indbyggere i en ny bydel ude i Øresund.

De planer følger den internationale tendens med at koncentrere udviklingen i store byer, mener den aalborgensiske byplanekspert.

»København er i den grad en dynamo for udviklingen. Også ude i verden kan man se, at tingene klumper sig sammen. Man ser en urbaniseringsproces – det går mod større og større bykoncentrationer. Noget af den udvikling kunne måske godt spredes ud i hele landet, men vi ser, at mennesker åbenbart er flokdyr«.

Foto: Aalborg Universitet/Lars Horn/Baghuset Byerne har en stor tiltrækningskraft i disse år. Men politikerne skal sørge for at få hele landet med i udviklingen, mener Lea Louise Holst Laursen

Mulighederne uden for København udnyttes ikke

Tidligere har repræsentanter for regionens øvrige kommuner undret sig over det stærke fokus på at få København til at vokse. De peger på, at de allerede har erhvervsgrundene, boligerne og de nødvendige skoler, daginstitutioner og trafikforbindelser, så det ville være billigere og bedre for samfundet at placere nye erhvervsvirksomheder hos dem frem for at skaffe plads til dem på nogle meget dyre, nye øer i København.

»Det er udfordringen. Spørgsmålet er, om virksomhederne vil ligge der. Jeg er ikke sikker på, at byudviklingssituationen gør, at de vil placere sig i for eksempel Frederikssund. Ideologisk set ville det være ideelt, om der var lige muligheder for byerne, men markedskræfterne fokuserer i høj grad på det, der ligger tæt på de store byer«, mener Lea Louise Holst Laursen.

Det er kritisk, at man ikke har en regional politik for, hvilken udvikling, man gerne vil have. Lea Louise Holst Laursen

»Om det ni øer ved Avedøre Holme er svaret, kan man diskutere. Man gør det vel, fordi man mangler plads, men det er en dyr løsning«.

»Man må gå ud fra, at de har lavet analyser af, om den investering overhovedet kan betale sig«, siger hun og ser et generelt problem i planlægningen: Det overordnede blik for, hvad der er bedst for en region, er der ikke altid mere.

»Med kommunensammenlægningerne har kommunerne har fået mere magt, hvorimod regionerne efterhånden er lukket helt ned. Politisk har man nedtonet at have et planlægningsinstrument på regionalt niveau, så vi nogle gange mangler en helhedsplanlægning. Det er kritisk, at man ikke har en regional politik for, hvilken udvikling, man gerne vil have. Er de ni øer i København eller noget helt andet, vi som samfund har brug for?«, spørger Lea Louise Holst Laursen.