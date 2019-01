Beredskab forbereder sig med ny udsigt til oversvømmelser Borgere på den fynske nordkyst kan hente sandsække til at sikre sig mod forhøjede vandstande op mod 1,5 meter.

Endnu en gang er der udsigt til forhøjede vandstande med mulige oversvømmelser til følge.

Det varsler Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), og på Fyn er beredskabet igen klar med sikring mod de øgede vandmasser i kystområder. Det fortæller beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard.

Beredskabet stiller blandt andet sandsække til rådighed for borgere ved nordkysten af Fyn.

»Derudover har vi - specielt hvad angår Odense - et specifikt sted forstærket et dige, der gør, at et plejecenter i det område er beskyttet mod vandstand«, siger beredskabsdirektøren.

Sådan defineres stormflod Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.

Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.

Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.

Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet.

Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne. Kilde: Stormrådet. Vis mere

Varslet om forhøjede vandstande kommer, kort efter at oversvømmelser i sidste uge ramte flere steder i primært det sydlige Danmark.

DMI oplyser på sin hjemmeside, at vandstanden ved kysterne i den sydvestlige del af Kattegat, i Storebælt og den nordlige del af Lolland ventes at komme op mellem 125 centimeter og 140 centimeter over normal vandstand.

Ventes at ramme tirsdag aften

Det ventes at ske sent tirsdag aften frem mod onsdag formiddag. Den almene varsling for stormflod ligger på cirka 125 centimeter over den normale vandstand.

I Odense Fjord kan vandstanden stige til omkring 150 centimeter.

I Isefjord og Roskilde Fjord ventes vandstanden at komme op til lige under 120 centimeter. Ved højvande tirsdag eftermiddag i Vadehavet ventes vandstanden at komme op omkring 220 centimeter ifølge DMI.

Vejrtjenesten tager dog forbehold for, at ændringer i banen for et lavtryk, der bevæger sig ind over Danmark, kan medføre enten lidt højere eller lavere vandstande.

ritzau