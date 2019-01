Nu har de kartofler nok på Sjælsmark

Alle siger, vi lyver, når vi siger, at vi ikke kan få lidt ekstra brød eller mælk. Men det gør vi ikke, og nu ved alle det, siger Mohamed Amin, der optog videoen fra kantinen på Sjælsmark, hvor hans søn ikke måtte få kartofler og broccoli. Så han er glad for videoen. Ellers er han det ikke. Han har en dom for menneskesmugling. Derfor er familien på Sjælsmark.

Aldrig har der været så mange kartofler på Sjælsmark, der engang var en kaserne, men nu er udrejsecenter for afviste asylansøgere. Der ligger to sække i et hjørne i et af de værelser, hvor familien Amin bor. Der ligger nogle andre i det tilstødende og nedslidte rum, hvor kasernens soldater engang vaskede sig, men som nu fungerer som et slags fadebur. Det er forbudt at have køleskab, men det er så koldt udenfor, at der kan stå madvarer i vindueskarmen, uden at de rådner.

Rundtom hos de andre beboere står der også kartofler i hjørner og kroge og vindueskarme, for søndag kom syriske beboere i Danmark kørende med 112 kilo kartofler til familien Amin.

»Vi kunne slet ikke bruge alle de kartofler, så vi har delt dem ud til de andre«, siger Mohamed Amin, der bor her sammen med sin kone og børnene Dua på 11 år, Margrethe på 8 år og drengen Amin på 5 år.

Det var Mohamed Amin og hans søn, der sidste tirsdag var i kantinen, hvor de bad om broccoli og kartofler til sønnen. Det måtte de ikke få.

»Det er kun til de små børn, der ikke kan spise det der. De små børn, der ikke kan spise ordentligt. Og han har masser af tænder«, sagde kvinden bag disken. Mohamed Amin spurgte en gang til og fik nej en gang til, og så blev han vred. Hans søn begyndte at græde, vagten blev tilkaldt, og Mohamed truede med at smide maden på gulvet, og så truede vagten med politiet.

Men Mohamed Amin havde filmet det hele med sin telefon og lagt optagelsen på Facebook, og nu vil ikke bare Enhedslisten, de radikale, SF og Alternativet have Sjælsmark lukket. Det vil Hørsholms konservative borgmester også. Hos Socialdemokratiet, der vil bevare Sjælsmark, medgiver man, at noget er galt, hvis Sjælsmark drives så nidkært, at en dreng ikke må få en kartoffel, og på Twitter skrev partiets interne udlændingepolitiske opposition, Mette Gjerskov, at »vi har skabt et monster, når en dreng på fem år nægtes en kogt kartoffel på Sjælsmark«.

Videoen er nu set 228.000 gange, og Mohamed Amin er glad for, at han lavede den.

»Folk siger, at vi lyver, når vi fortæller, at vi ikke kan få et stykke ekstra brød eller en ekstra mælk. Nu kan de se, at vi taler sandt. Jeg har mange gange set mennesker få nej til ekstra mælk og ekstra brød. De laver meget små portioner, og hvis man har fået en portion kød og lidt ris og beder om mere, siger de også nej«, siger Mohamed Amin.

Nu er Amin muligvis den eneste dreng i Danmark, der græder over ikke at få broccoli, og på de sociale medier mener en del, at hans far havde instrueret sin søn i at spørge om kartofler og broccoli. Ikke fordi sønnen elsker broccoli, men fordi faren på forhånd vidste, at kvinden i kantinen ville sige nej. Det første er rigtigt. Han vidste at de ville sige nej, og han ville vise det. Men faktisk elsker Amin broccoli.

»Fra han var seks måneder, gik han i vuggestuen Kaninbjerget i Nykøbing Falster. Der serverede de altid kartofler og broccoli til de små. Det er derfor, han så godt kan lide det. Især når der ikke er salt på«, fortæller hans mor.

Nykøbing Falster

Selv om Mohamed Amin er glad for, at han lagde sin video ud, er han ikke en glad mand.

Hans familie har boet i 19 måneder på Sjælsmark, hvor det fra begyndelsen var meningen, at børn kun skulle bo i kort tid. Hans børn elsker deres skole i Allerød, men når de kommer hjem, går de aldrig ud, men sidder på deres værelse.

Selv har den tidligere så muskuløse mand tabt 14 kilo på Sjælsmark. Han er 183 centimeter høj og vejer 65 kilo. Om natten går han nogle gange ude på vejene, selv om han ikke må, fordi man skal være hjemme 22.30. Men han kan ikke holde ud at være på centeret. Med til at gøre det hele værre er også, at han selv har skyld i, at det er endt sådan.

Mohamed Amin er syrisk kurder. Han er 43 år og kommer fra det nordøstlige Syrien tæt på grænsen til Irak. Her arbejdede han som buschauffør, kok og mekaniker.

I 2006 mødte han sin kone, og i 2008 fik de datteren Dua. Samme år ville de fejre den kurdiske nationaldag, 21. marts. Et par dage inden var Mohamed ude at feste med 25 af sine venner. De tændte et bål, men det er ifølge ham forbudt for kurdere at samle sig i større flokke. Det syriske politi kom i tre biler med maskinpistoler og tildækkede ansigter og gik til angreb. Mohamed Amin fortæller, at tre af hans venner døde. De hed alle Mohamed ligesom han selv. Han flygtede og gemte sig, indtil han flygtede videre til Tyrkiet og senere til Grækenland. Hans kone og datter kom efter godt et år til Grækenland, og i august 2010 rejste de til Danmark. Det skete gennem menneskesmuglersystemet, som Mohamed Amin fik et godt kendskab til.

I Danmark fik de politisk asyl efter et år og bosatte sig i Nykøbing Falster. Børnene kom i skole og forældrene i praktik. Sidste år lavede Politiken et interview med datteren Dua. Her sagde hun.

Jeg vil blive så glad, hvis vi kan komme tilbage til Nykøbing Falster

»Vi boede i hus i Nykøbing Falster. Det var dejligt. Vi var i biografen, og det var virkelig sjovt, og når vi lavede kage, gjorde jeg noget virkelig dumt. Jeg puttede al nutellaen i hovedet. Men jeg fik ikke skældud. Jeg havde mange veninder i Nykøbing Falster. Laura og, ja, hele min klasse. Jeg gik i 1. klasse og børnehaveklasse og 2. klasse, og så kom jeg hertil«.





Forbrydelse og straf

Mens de var i Nykøbing Falster, sad deres familie i flygtningelejr i Irak. Mohamed Amin begyndte at samle penge ind til dem sammen med andre syrere. Han benægter ikke, at han forsøgte at hjælpe andre til Danmark gennem menneskesmuglere, men afviser, at han tjente penge på det. Tværtimod siger han, at han hjalp dem med penge, så de kunne betale menneskesmuglerne.

Sådan så politiet, byretten og landsretten bare ikke på det. De mente, at han og hans kone havde deltaget i organiseret menneskesmugling, og at de havde taget sig betalt for det. I byretten blev de begge idømt to et halvt års fængsel for at have været med til at smugle mere end 40 personer ind i landet. Prisen for at smugle en person kunne løbe op til 55.000 kroner.

I oktober 2016 blev straffen mildnet lidt. Han blev idømt 1 år og 9 måneders fængsel og udvisning for bestandig. Hans kone og børnenes mor fik et års fængsel med indrejseforbud i seks år.

Familiens situation er således meget forvirrende. De kan ikke selv gøre præcist rede for den, og Politiken har ikke haft adgang til deres papirer. Det ligger dog fast, at alle tre børn har lovligt ophold i Danmark, og at de ikke kan udvises. Begge forældre er her derimod på tålt ophold. De må ikke være her, men kan heller ikke udvises, fordi der er risiko for dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig behandling. Derfor har de siden juni 2017 boet på Udrejsecenter Sjælsmark, men de tænker hver dag på at rejse. Mohamed siger selv, at han og hans kone har skrevet under på, at de vil rejse frivilligt, hvis det kan lade sig gøre.

»På Sjælsmark dør jeg hver dag. I Syrien kan jeg kun dø en gang. Men jeg ved ikke hvordan. Der er krig i Syrien, så de kan ikke sende mig af sted. Vi kan heller ikke selv rejse, for myndighederne har vores pas«, siger Mohamed Amin.

Vold mod vagterne

Det er dog ikke hans eneste bekymring. Mandag eftermiddag var Mohamed Amins kone i gang med at samle underskrifter ind hos de andre, der var i kantinen. På papiret står der:

»Undertegnede var til stede i Sjælsmarks cafeteria tirsdag den 1.1 klokken 17.45 og overværede episoden, hvor Mohamed og Amin bad om broccoli og kartofler. Jeg kan bevidne, at Mohamed ikke øvede vold mod Kriminalforsorgens personale«.