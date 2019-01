Nu har de kartofler nok på Sjælsmark – de kan bare ikke koge dem

Alle siger, vi lyver, når vi siger, at vi ikke kan få lidt ekstra brød eller mælk. Men det gør vi ikke, og nu ved alle det, siger Mohamed Amin, der optog videoen fra kantinen på Sjælsmark, hvor hans søn ikke måtte få kartofler og broccoli. Så han er glad for videoen. Ellers er han det ikke. Han har en dom for menneskesmugling. Derfor er familien på Sjælsmark.

Aldrig har der været så mange kartofler på Sjælsmark, der engang var en kaserne, men nu er udrejsecenter for afviste asylansøgere. Der ligger to sække i et hjørne i et af de værelser, hvor familien Amin bor. Der ligger nogle andre i det tilstødende og nedslidte rum, hvor kasernens soldater engang vaskede sig, men som nu fungerer som et slags fadebur. Det er forbudt at have køleskab, men det er så koldt udenfor, at der kan stå madvarer i vindueskarmen, uden at de rådner.