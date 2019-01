Forældres ansvar

Anders Johansson, de konservative: »Udgangspunktet er, at når man ikke har ret til at være i Danmark, så skal man være på et udrejsecenter, indtil man rejser ud af Danmark«, skriver Anders Johansson. De konservative mener derfor ikke, børnefamilierne skal ud af Sjælsmark.

Skal forholdene for børnefamilierne forbedres?

»Det er klart, at vi i Danmark ikke kan have børn, som har det skidt, uden at gribe ind. Derfor vil vi også gerne se på, om der er grund til at forbedre børnenes forhold i Sjælsmark. Det ændrer dog ikke på, at det er forældrenes ansvar, at børnene kommer til at tilbringe lang tid på udrejsecentrene, fordi de ikke følger de danske myndigheders afgørelse om at rejse«.