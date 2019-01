Efter mordet i Marokko: Derfor blev danske Louisa og norske Maren dræbt

Lørdag blev den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen bisat ved en mindehøjtidelighed i Ikast. Kort før jul blev hun og en norsk veninde offer for en meningsløs forbrydelse i Marokkos bjerge. Men tragedien vidner også om, at den islamistiske terror er stadig mere svækket.

Det er svært at forestille sig noget mere levende end Louisa Vesterager Jespersen i den lille film, der ligger frit tilfængeligt på YouTube. Den 24-årige eventyrer fra Ikast havde et brændende ønske om at konkurrere sig til en plads på en polarekspedition i 2018 og opfordrede alle til at stemme på sig.