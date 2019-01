Skats undersøgere holdt ferie, mens svindlere lænsede statskassen

Fortrolige dokumenter løfter for første gang sløret for, hvad der skete i de fatale sommeruger i 2015, da Skat havde fået at vide, at storstilet svindel med udbytteskat drænede statskassen. Skat lod oplysningerne ligge sommeren over og reagerede først 8 uger senere på kraftig opfordring fra de britiske myndigheder, afslører dokumenterne. Skats sene reaktion kostede skatteyderne 2,6 milliarder kroner.