Familieopgør i Vollsmose: Mand sigtes for drabsforsøg

En 53-årig mand stilles onsdag klokken 11 for en dommer i Odense. Han sigtes for et drabsforsøg i Odense-bydelen Vollsmose tirsdag.

Offeret, der blev stukket med kniv, er en 21-årig kvinde. Hendes tilstand betegnes som kritisk, men stabil.

Det oplyser Fyns Politi, der onsdag morgen ikke vil kommentere sagen yderligere.

I timerne efter episoden tirsdag eftermiddag kom det dog frem, at der er tale om en hændelse i en familie. Hvilken familiær relation de to personer har, vil politiet dog ikke komme nærmere.

Knivstikkeriet skete i en lejlighed ved bebyggelsen Lærkeparken. Fyns Politi fik anmeldelsen klokken 13.39. Da politifolk ankom til adressen, fandt de kvinden liggende i lejligheden. Manden blev fundet tæt på gerningsstedet.

»Intet tyder på, at der er andre implicerede end offer og gerningsmand«, lød det fra politiet ud på eftermiddagen.

Dog sagde politikommissær Jack Liedecke, at der var flere personer i lejligheden, da episoden fandt sted.

»Dem skal vi have afhørt for at få et overblik over, hvad der er sket«, sagde politikommissæren.

Den 21-årige kvinde er blevet stukket flere gange i kroppen og måtte tirsdag tilbringe flere timer på operationsbordet.

Det var nogle andre beboere, der ringede til politiet, da de havde hørt larm fra lejligheden i boligområdet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen.

ritzau