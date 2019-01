Alternativets udlændingeordfører: »Jo, jo, det er da federe end at bo på Sjælsmark«

Alternativet vil have børnefamilier ud af Sjælsmark - indtil cirka 14 dage før, de selv måtte vælge frivilligt at rejse hjem.

Et af de partier, der er mest kritisk over placeringen af asylafviste børnefamilier på Udrejsecenter Sjælsmark, er Alternativet. I onsdagens udgave af Politiken forklarer udlændingeordfører Carolina Magdalene Maier, at børnefamilierne bør have lov at bo i en bolig, som kommunen anviser, og omkring 14 dage før en egentlig udrejse kan de så placeres på Sjælsmark.

Politiken har bedt hende uddybe forslaget.

Carolina Magdalene Maier, er pointen ikke, at de selv kan forhindre den udrejse ved at sige, at »vi vil ikke rejse frivilligt«?

»Jo, jo, men det gør de jo i forvejen. Dem, der ikke rejser hjem, det er jo fordi, nogle af dem selv forhindrer det. Andre har så ikke papirer, så de kan ikke rejse hjem. Så det her er selvfølgelig under forudsætning af, at der bliver lavet nogle aftaler med dem, hvor de så indvilger i at rejse hjem«, svarer hun og skitserer to scenarier:

»At de enten indvilger i at rejse hjem, fordi de selv føler, at der er trygt i hjemlandet, eller at de finder de papirer, de ikke kan finde, og så kan de godt rejse hjem. Og så bliver der lavet hjemrejsedato, og så kan man sige, at umiddelbart inden det kan de komme på Sjælsmark«.

Men hvis de med jeres forslag får lov at bo uden for Sjælsmark, tror du så, det højner sandsynligheden for, at de selv finder de papirer, eller selv vælger at rejse hjem frivilligt?

»Som jeg hører det, er der jo flere af dem, der gerne vil tilbage til deres land, men de er bange for det, fordi de ikke føler, det er trygt. Jeg tror, at det, der skal arbejdes med, er deres egen tryghed i forhold til, at de vurderer, at det er o.k. at rejse hjem«, siger hun og fortsætter:

»Altså, højner det sandsynligheden... det ved jeg ikke, om det gør. Men jeg tror sådan set, at det skaber et tåleligt liv, mens vi samtidig arbejder på at give dem den tryghed, de har brug for for at rejse hjem«.

Flere rettigheder end på Sjælsmark

Du ved ikke, om det højner sandsynligheden, men det modsatte kunne man måske næsten foranlediges til at tro?

»De er jo stadigvæk afviste, så de har ikke de samme rettigheder, som resten af befolkningen har«.

Men de så får så flere rettigheder end ved at være på Sjælsmark?

»De får de rettigheder, der hedder, at de kan få et normalt familieliv kørende. De kan være i en lejlighed eller et hjem, og de kan tage imod deres børn, når de kommer hjem fra skole. Og de kan have venner med hjem og så videre. De rettigheder får de. Men vi taler ikke eksempelvis om arbejdsrettigheder. Så det er stadig ikke det samme som at være en asylant, der har fået asyl eller opholdstilladelse i Danmark«.

Og hvordan er det, I vil få dem til at udrejse; ved at overbevise dem om, at det er trygt at rejse til deres hjemland - altså ved information?

»Ja, det er jo primært en myndighedsopgave. Det er svært for mig som politiker at fortælle, hvordan jeg vil få dem til at rejse hjem«.

Men du er med til at fremsætte et beslutningsforslag, så det kan være, at du har gjort dig lidt tanker om det?

»Jo, det er klart, men det er primært en myndighedsopgave. Jeg tror, det handler om at garantere for sikkerheden. Dem, jeg har talt med og hørt om, som er bekymret for at rejse hjem, det er jo fordi, at de frygter for deres egen sikkerhed, når de kommer hjem. Så jeg tror, det handler om både at komme med nogle forsikringer i forhold til sikkerhed, men også om at få lavet nogle aftaler med de lande, som ikke vil tage imod dem, der ikke vil rejse hjem. Det handler også om en myndighedsopgave på mellemstatsligt niveau, hvor man kan gå ind og arbejde med, hvorfor de ikke vil tage imod dem - og presse dem på maven«.