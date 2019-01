Sundhedsordførere afkræver ministeren svar om misdannelser: Vi bruger mange ressourcer på at få indhentet data, så er det jo tåbeligt, at de ikke kan bruges

Sundhedsvæsnets omfattende registreringer af misdannelser hos fostre og nyfødte skal gøres brugbare, så der kommer overblik over forekomst og udvikling af misdannelser.

Børn med misdannelser I marts 2017 fik Politikens journalist Pernille Mainz under en skanning opdaget en sjælden misdannelse hos sit 20 uger gamle foster. Politiken sætter i den kommende tid fokus på misdannelser hos børn: Hvor mange børn fødes hvert år med en misdannelse eller kromosomfejl. Hvad kan det skyldes, hvad skal der til før, man kan få tilladelse sen abort op til uge 23. Og hvordan er det at stå i som forældre?

Det er en række medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg, som Politiken har talt med, enige om.

»Det er vigtigt, at vi får et større overblik, så vi kan finde årsager og sammenhænge i forhold til misdannelser. Det har vi tilsyneladende ikke i dag, og det må vi sætte ind overfor«, siger formand for sundhedsudvalget Liselotte Blixt (DF).

Når beskeden rammer: dit foster har en misdannelse. Hvad nu?

Danmark er et af de lande, der laver flest registreringer af misdannelser hos fostre og nyfødte. Alligevel er eksperter og sundhedsmyndigheder enige om, at der i dag ikke findes præcise tal, der kan dokumentere udviklingen indenfor området.

Frygt for kemisk påvirkning

Manglen på præcise tal skyldes, at sundhedsmyndighedernes data mangler at blive oprenset og sammenkørt med sygehusjournaler, vurderer førende eksperter. Derfor er de ude af stand til at svare på forekomsten af registrerede misdannelser hos fostre og nyfødte. Det betyder også, at man mister muligheden for eksempelvis at sammenkøre udviklingen indenfor bestemte misdannelser med andre registre i forsøg på at finde årsager til eventuelle stigninger. Eksempelvis om en vis type af medicin fører en til bestemt type af misdannelse.

Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen undrer sig over, at der ikke findes præcise data.

»Vi har alle en frygt for den kemiske påvirkning og miljøpåvirkningen af fostre, samtidig bliver mødrene ældre, hvilket også kan have en indflydelse. Generelt bryster vi os af, at vi har meget fine sundhedsdata, så de her data bør vi jo få lavet«, siger han.

Ministeren afkræves svar

Flere sundhedsordførere vil nu bede sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) forklare, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for, at de mange registreringer, der foretages, bliver brugbare for forskere og de, der træffer beslutninger på sundhedsområdet.

»Vi bruger mange ressourcer på at få indhentet data, så er det jo tåbeligt, at de ikke kan bruges. Udover at støtte forældrene kan data også bruges i et samfundsmæssigt perspektiv til forebyggelse«, siger enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Det overrasker de medlemmer af folketingets sundhedsudvalg, som Politiken har talt med, at der mangler overblik og overvågning i dag.

»Det kommer bag på mig, at vi ikke har overblik over forekomsten af misdannelser hos fostre. Vi er rigtig langt, fordi vi generelt har gode data. Men det her tyder på, at vi halter bagud, når det handler om fostre og nyfødte«, siger Lotte Rod (R).