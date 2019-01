Medie: Said Mansour sidder fængslet på terrormistanke i Marokko

Ifølge TV2 bliver den udviste boghandler fra Brønshøj nu tilbageholdt i sit tidligere hjemland, hvor han mistænkes for at have været involveret i et stort terrorangreb.

Den terrordømte og udviste islamistiske propagandist Said Mansour – bedre kendt i offentligheden som boghandleren fra Brønshøj – har tilsyneladende skiftet sin danske fængselscelle ud med en marokkansk.

Ifølge TV2 bekræfter Marokkos ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, at Said Mansour nu sidder tilbageholdt i sit tidligere hjemland, hvor han skal være under mistanke for at have været indblandet i et stort terrorangreb i 2003 i byen Casablanca.

I sidste uge blev Said Mansour tvangsudsendt ud af Danmark, hvor han har boet siden midten af 1980’erne og har børn og børnebørn. Til det sidste forsøgte den erklærede al-Qaeda-tilhænger at undgå udsendelse under henvisning til, at han risikerer tortur i det nordafrikanske land.

Men under ukendte omstændigheder og efter aftale med de marokkanske myndigheder fik regeringen efter næsten et års diplomatiske anstrengelser tilladelse til at sætte Mansour på et fly til Marokko, hvor han har været siden i fredags, og hvor hans to danske advokater ikke har hørt fra ham, siger de.

»Jeg har ikke været i kontakt med ham selv, siden han angiveligt er landet. Jeg ved ikke nærmere om, hvad der skal ske. Jeg har heller ikke hørt fra den danske myndigheder«, lyder det i en mail fra advokat Eigil Strand, der ikke kender til den nye terrorsigtelse i Marokko.

Said Mansour er to gange dømt herhjemme for at opildne til terror og blev senest i 2014 idømt 4 års fængsel for at udgive og rundsprede militant islamistisk propaganda på blandt andet Facebook. Efterfølgende fik den 58-årige mand frataget sit danske statsborgerskab ved en historisk dom i 2016 i Højesteret, der udviste ham af Danmark for bestandig.

Europæisk klagesag

Det har imidlertid vist sig sværere end som så at gennemføre selve udsendelsen, og først forleden lykkedes det, uden at Said Mansours advokater på forhånd var orienteret. Forløbet undrer advokat Michael Juul Eriksen, der fører Mansours verserende klagesag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

»Jeg oplever, at vi er blevet holdt i bevidst uvidenhed om sagsforløbet; måske fordi de danske myndigheder var bange for, at Menneskerettighedsdomstolen kunne finde på at bremse udsendelsen. Så scorer man ikke den politisk pr ved udsendelsen«, siger Michael Juul Eriksen.

Advokaten gør opmærksom på, at han havde bedt om, at klagesagen fik såkaldt opsættende virkning – at Said Mansour med andre ord ikke kunne sendes ud af Danmark, før Menneskerettighedsdomstolen har taget stilling til sagen. Men det har de danske myndighederne nu kommet i forkøbet med udsendelsen, hvilket Michael Juul Eriksen finder betænkeligt.

Det er fortsat uvist, om Menneskerettighedsdomstol vil realitetsbehandle Said Mansours sag. Men domstolen har ikke afvist sagen, hvilket den normalt gør forholdsvist hurtigt, hvis der ikke er noget at komme efter, siger Michael Juul Eriksen. Det tager advokaten som udtryk for, at den kan »slippe gennem nåleøjet«.

I yderste konsekvens risikerer Danmark at blive dømt for konventionsbrud for at have udsendt Said Mansour til Marokko, hvilket kan føre boghandleren tilbage til Brønshøj.

Med til historien hører, at Marokko ved tidligere lejligheder har krævet Said Mansour udleveret for terrorrelateret kriminalitet, men hvor anmodningerne er blevet afvist af danske myndigheder. Angrebet i 2003 i Casablanca kostede over 40 mennesker livet og sårede flere end 100.