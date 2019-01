Politiet anholder mand for dramatisk befrielsesaktion

En 26-årig mand blev onsdag morgen anholdt i forbindelse med en fangeflugt i september.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Manden er sigtet for at have deltaget i fangeflugten fra Nykøbing Falster Sygehus 26. september.

Ved aktionen blev en indsat befriet ved sygehuset, hvor han skulle til behandling.

Det er i den forbindelse, at den 26-årige mand fra Nordsjælland er sigtet for aktivt at hjælpe til.

Befrielsen fandt sted klokken 10.34, hvor gerningsmændene anvendte skydevåben og peberspray og tvang to fængselsfunktionærer fra Storstrøms Fængsel væk fra en fangetransport, hvor den indsatte sad.

Herefter kørte gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med fangen som passager. Bilen kørte mod den lille ø Farø, der ligger mellem Sjælland og Falster.

Samme dag klokken 10.51 blev en formodet gerningsmand anholdt på Farø. Om aftenen blev yderligere to personer anholdt på Amager i en planlagt aktion.

Den ene blev identificeret som den befriede person fra sygehuset.

Det vides ikke, hvordan manden, der blev anholdt onsdag, forholder sig til sigtelsen.

Politiet kan ikke afvise, at der skal foretages yderligere anholdelser i sagen, hvor der nu altså er fem sigtede.

ritzau