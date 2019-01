Boligforening ønsker videoovervågning i boligområder

Boligforeningen AAB ønsker, at kunne opsætte videoovervågning på fællesarealer uden at skulle søge tilladelse hos politiet.

Det siger Christian Høgsbro, administrerende direktør hos boligforeningen AAB.

»Vi oplever, at videoovervågning kan være med til at opklare og forhindre kriminalitet i vores boligområder«, siger Christian Høgsbro.

Den administrerende direktør oplyser, at boligområdet Vejleåparken i Ishøj på den københavnske vestegn den seneste tid har været plaget af en række bilafbrændinger.

Boligforeningen er utilfreds med, at den, som reglerne er nu, ikke kan opsætte videoovervågning uden tilladelse.

I dag er reglerne sådan, at politiet kan sætte overvågning op på gader og stræder, hvis de mener, at der er en politifaglig grund til det. Blandt andet hvis der er mange tilfælde af vold i et område.

Hos Dansk Folkeparti støtter man op om boligforeningens ønske.

»Jeg synes, at det er helt rimeligt, at boligforeningerne får en mulighed for at opsætte videoovervågning, hvis de vil finansiere det selv, og det lever op til de regler, der er om datasikkerhed«, siger Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti.

Regeringen har i disse dage et nyt lovforslag om videoovervågning i høring.

Ifølge lovforslaget skal politiet fremover kunne overtage tv-kameraer hos private erhvervsdrivende. Desuden skal private i højere grad kunne søge om at sætte overvågning op.

Dansk Folkeparti mener dog ikke, at lovforslaget er vidtgående nok. Partiet ønsker, at det også skal være op til kommunerne selv at opsætte videoovervågning.

ritzau