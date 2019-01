39-årig norsk-iransk mand får forlænget sin fængsling for attentatplaner mod eksiliranere i Ringsted

Det har lange udsigter, før anklagemyndigheden afgør, om en norsk statsborger med iransk baggrund skal stilles for retten for at have hjulpet med at forberede et attentat mod eksiliranere i Ringsted.

Torsdag kan senioranklager Søren Harbo i Københavns Politi ikke sige noget om tidshorisonten.

»Vi ved endnu ikke, hvornår der træffes afgørelse, da der er tale om en omfattende efterforskning, siger han.

Torsdag har en dommer i Københavns Byret i øvrigt forlænget varetægtsfængslingen af den 39-årige mand med fire uger. Han skal fortsat være i isolation i fængslet, oplyser senioranklageren.

