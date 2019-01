Fredag skal Løkke forsvare sine ukendte planer

Hotel Crowne Plaza på Amager har før dannet fysisk ramme for store politiske armlægninger, da S-R-SF-regeringen forhandlede sit omstridte regeringsgrundlag på plads. I morgen kan det sorte tårn endnu en gang blive scenen for et politisk spektakel, når hovedbestyrelsen i Venstre mødes og uden tvivl vil vende den kommende sundhedsreform.

Et voksende antal centrale medlemmer af Venstre har ytret deres utilfredshed med udsigten til en reform, der kan blive dødsstedet til regionsrådene. Senest har finansordfører Jacob Jensen (V) meldt sig på banen med budskabet om, at en ny struktur under alle omstændigheder bør inkludere en forsamling med folkevalgte, der er valgt direkte til det pågældende organ. Venstre-manden advarer mod at overlade ansvaret for sundhedsvæsenet alene til professionelle bestyrelser eller til de nuværende borgmestre og formænd for kommunernes sundhedsudvalg.

»Uanset strukturen bør man fastholde et direkte folkevalgt niveau«, siger Jacob Jensen, der foruden at være mf’er også er medlem af regionsrådet på Sjælland.

21 sundhedsfællesskaber

Allerede i Folketingets åbningstale sidste år varslede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at regeringen arbejder på en reform med 21 nye sundhedsfællesskaber, der hver kommer til at dække 3-4 kommuner. Med det udgangspunkt kunne en fremtidig model i Jacob Jensens øjne være, at man i Region Sjælland afholder et valg i hver af de fire områder, hvor regionen huser et akutsygehus, nemlig Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing-Falster.

»Hvis man for eksempel afholder et kommunevalg, så kan man have en stemmeseddel nummer to med kandidater, der stiller op til for eksempel sundhedsfællesskabet Holbæk«, siger Jacob Jensen.

Hvis man i hver af de fire fællesskaber vælger 10 medlemmer, så vil det i Region Sjælland samlet set blive 40 personer, hvilket svarer til det nuværende antal i regionsrådet, fremhæver Jacob Jensen. Han ser intet i vejen for, at de suppleres med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, eksperter eller embedsmænd, når blot de direkte folkevalgte udgør flertallet. I modsat tilfælde er det hans frygt, at de økonomiske overvejelser til enhver tid bliver altoverskyggende.

»Efter min bedste overbevisning er det kun direkte folkevalgte, der kan træffe de beslutninger, som ikke passer ned i et regneark fra Finansministeriet – for nu at skære det helt ud i pap«, siger Jacob Jensen og uddyber:

»I Region Sjælland vil jeg vove den påstand, at hvis den allerede i dag var drevet udelukkende af embedsfolk fra Slotsholmen – for nu at sige det lidt firkantet – så ville der være måske to færre akutsygehuse. Der ville i hvert fald efter min vurdering ikke være noget i Nykøbing-Falster, fordi det er en tyndt befolket egn. Der ville det være mere optimalt økonomisk at lade de her patienter transportere sig op til Slagelse eller Køge«.

Mange advarsler

Jacob Jensen er langtfra den eneste Venstre-mand, der har råbt vagt i gevær. Allerede sidste år kom en lignende advarsel fra stemmesluger Søren Gade, Carl Holst, Martin Geertsen og Carsten Kissmeyer i Avisen Danmark. Herpå er det gået slag i slag.

I samme avis har seks V-borgmestre fra Region Syddanmark og Region Midtjylland givet udtryk for deres bekymring. Senere kom endnu en artikel med kritikere, denne gang regionsrådsformand Stephanie Lose fra Region Syddanmark og formanden for Venstres partiforening i Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard. I denne uge kom advarslen så i et brev stilet til statsministeren fra gruppeformænd i de fem regioner, der repræsenterer alle Venstres 54 regionsrådsmedlemmer.