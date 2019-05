Rådet for Sikker Trafik vil gøre op med den forfaldne trafikkultur

Måske er det nødvendigt med en kampagne for at få os alle til at opføre os ordentligt i trafikken. Trængsel og dårlig vejindretning kan spille ind, mener FDM og Cyklistforbundet, der støtter en fællesopsang om vor opførsel på vejene.

Lyset skifter til rødt - og speederen eller pedalen får et ekstra tryk hos den trafikant, der nærmer sig krydset.

Cyklisten brøler efter en anden trafikant. Bilisten sender et skud sprinklervæske efter den cyklende, der overhales.

Kulturen på vejene kan være på vej til at udvikle sig i ganske uheldig retning, frygter Mogens Kjærgaard Møller. Han er direktør i Rådet for Sikker Trafik, som nu er ved at se på, om der skal laves kampagner for at få os til at opføres os ordentligt over for hinanden på gader og veje.

»Langt de fleste opfører sig pænt. Men jeg har en fornemmelse af, at nogen sætter sig over flertallet og de hensyn, vi bør vise over for hinanden«, siger han og illustrerer det med de synder, vi alle kender fra trafikken: Cyklisten, der kører inden om køen ved lyskrydset ved at tage højresvingsbanen og så alligevel fortsætte ligeud, når det bliver grønt. Bilisten, der kører ind i krydset, selv om han eller hun kan se, at vedkommende ikke kan komme helt igennem og dermed ender med at spærre for andre, når lyset skifter. Fodgængeren, der ikke vil vente på den grønne mand i lyssignalet, men smutter ud blandt cyklende og biler for at komme over.

Arbejdsgruppe ser på vor adfærd i trafikken

Rådet har netop nedsat et hold, der skal se nærmere på behovet for eventuelt at gennemføre en kampagne for at få pli og venlighed tilbage i trafikken. Vejvrede beskrives af blandt andre Cyklistforbundet som et stigende problem.

FAKTA Egoisme eller trængselsfrustrationer? Med til billedet af vor adfærd i trafikken hører, at bilejerskabet er steget markant de seneste år og at cykeltrafikken i f. eks. det indre København er vokset. Antallet af familier med bil er steget med 196.190 i årene fra 2008 til 2018. København har fået 16.973 ekstra bilfamilier, Aarhus til 16.805 ekstra, Odense 7.360 og Aalborg 9.188 flere familier med bil end i 2008. I 2008 var der 2.101.201 personbiler i Danmark. Ti år senere er der kommet 490.579 biler oven i. Antallet af personbiler pr. tusind borgere er gået fra 382 til 446 styk. Ser man på brugen af cykler, så giver Vejdirektoratets cykelindeks et fingerpeg om udviklingen. I forhold til 2000 var cykeltrafikken faldet med cirka 5 procentpoint i 2017 på landsplan. Til gengæld ser det ud til, at den er vokset i byerne. Den seneste københavnske tælling viste, at antallet af cykler, der kørte ind i byen, oversteg antallet af biler. Cykeltrafikken gennem Indre By er steget med 51 pct. fra 2007 til 2016. Vis mere

Fire medarbejdere er gået i gang med en analyse, der skal se på trafikal adfærd og kulturen i trafikken. Målet er at klæde Rådet for Sikker Trafik på med data og oplysninger, så den en gang i 2020 kan indlede en kampagne for at få lidt mere hensyn ind i vores optræden over for hinanden, hvad enten vi kører bil, cykler eller går.

»Det vil være et langt, sejt træk, der kræver afdækning af en række forhold«, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Der kan være brug for en mere grundlæggende debat om, hvordan vi agerer i det offentlige rum. Klaus Bondam

Her er respekten for de røde lys blot et af de elementer, han fremhæver.

»Man kan spørge sig selv, om egoismen præger vort samfund – om man er sig selv nærmest. Hvis den antagelse er rigtig, så er det noget, der afspejler sig i trafikken. Den med kampen på cykelstien og mellem bilisterne i storbyerne kender vi alle til«.

Cyklistforbundet: Vejindretning betyder noget for adfærden

Hos Cyklistforbundet ser direktør Klaus Bondam frem til at få sat fokus på den måde, vi opfører os over for hinanden i trafikken.

»Udgangspunktet må være, at debatten om den trafikale adfærd sker på et sagligt og veloplyst grundlag. Der er enormt mange følelser i det her. Man kan sagtens have klicheer om, hvilken slags trafikanter, bilister eller cyklister er«, siger han.

»Noget, jeg reagerer på, er den voldsomme generalisering, der sker nogle gange: ’Sådan er cyklisterne’. Nej, det er alle cyklister ikke. Det er de få, der gør det svært for de mange. Ligesom jeg ikke mener, at FDM skal stå på mål for alle mobilsnakkende bilister skal vi ikke stå på mål for alle cyklister, der kører uhensigtsmæssigt«, tilføjer han.

Et spørgsmål er, om vor indretning af veje, cykelstier og lyskryds er med til at give problemer.

»Vi har undersøgelsesmæssigt belæg for at sige, at infrastrukturen har indflydelse på adfærden. Der er steder, hvor man kunne indrette byen på en anden måde, så adfærden ville blive anderledes«, siger Klaus Bondam.