Svømmehal afspærret: Flere personer kørt på sygehuset efter klor-udslip i Hvidovre

Politiet har afspærret et større område omkring svømmehallen på Trædrejerporten i Hvidovre.

Et uheld med klor i en svømmehal i Hvidovre har torsdag fået myndighederne til at spærre området af i en radius på 100 meter.

Samtidig er flere voksne og børn ved at blive tilset efter episoden, der fandt sted omkring klokken 12 i svømmehallen på Trædrejerporten.

»Seks personer er kørt til undersøgelse på sygehuset. Andre tilses af sundhedsmyndigheder på stedet«, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Til pressen vedr. svømmehallen i Hvidovre: Vi har p.t. ikke flere oplysninger. Der arbejdes på stedet #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 10, 2019

Anmeldelsen om udslip af klor i et teknikrum i svømmehallen modtog politiet klokken 12.11.

»Pt. tyder alt på et uheld. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at hvis nogen har været i svømmehallen tidligere i dag og føler ubehag, så bør man kontakte 1813«, skriver politiet på Twitter.

Samtidig oplyser Hovedstadens Beredskab, at man gennemfører en operativ indsats for at standse udslippet.

Ved 13.30-tiden har politiet ikke flere oplysninger, som kan frigives til offentligheden.

#HBeredskab på Trædrejerporten til Klorudslip. Vi har kemiudrykning på stedet og gennemfører operativ indsats for at standse udslippet. Følg #politidk for yderligere info. https://t.co/SFOr0Fijic — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 10, 2019

Ritzau