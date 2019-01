Højesteret dømmer 20-årig for deling af video uden samtykke

Højesteret har stadfæstet Landsrettens dom til en nu 20-årig mand, så han får 40dages betinget fængsel med prøvetid på et år.

Højesteret har dog i modsætning til Landsretten afgjort, at den dømte skal betale den pige, der ses på videoen en erstatning på 10.000 kr, og at der også skal betales en erstatning på 2.000 til en af de unge mænd, der ses på video.

Landsretten havde henvist erstatningsspørgsmålet til civilt søgsmål.

Den 20-årige SA har som den første i Operation Umbrella haft sin sag for landets øverste domstol. Ved retten i Lyngby og Østre Landsret var den 20-årige SA blevet dømt 40 dages betinget fængsel for at have delt to forskellige videooptagelser til 35 af sine venner på Facebook.

SA er en af de 1.004 hovedsageligt unge, der i midten af januar sidste år blev sigtet for at have delt videooptagelser med flere mindreårige fra Nordsjælland. Videoerne er af Red Barnet blevet karakteriseret som de værste krænkelser optaget på kamera i Danmark nogensinde, og de er delt 5.000 gange alene på Facebooks beskedtjeneste Messenger.

Dansk politi har på baggrund af en omfattende rapport med data fra Facebook rejst de 1.004 sigtelser. Af dem er ni prøvesager udvalgt til at tage vejen igennem retssystemet først, for at tegne en rettesnor for de mange resterende sager. 20-årige SA er den af de ni dømte i prøvesagerne, der har delt optagelserne til flest personer, og samtidig har han delt to af de i alt tre videosekvenser, der udgør Operation Umbrella.

De ni prøvesager har fået vidt forskellige udfald i by- og landsretterne. Med dommen på SA er fire blevet dømt betingede fængselsstraffe for at have delt børneporno. Fire er blevet idømt bødestraffe for blufærdighedskrænkelse, og en er blevet fuldkommen frikendt.

Anklagemyndigheden har afventet højesteretsdommen over SA, før de videre har villet tage stilling til, hvad der skal ske med resten af sagskomplekset.