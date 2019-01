Helle Thorning-Schmidt stopper i Red Barnet

Helle Thorning-Schmidt stopper til sommer som direktør for det internationale Red Barnet for at indlede en bestyrelseskarriere.

Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse.

Tidligere fredag er det kommet frem, at den tidligere statsminister har sagt ja til at blive indstillet til Vestas' bestyrelse.

Red Barnet skriver, at Thorning-Schmidt er blevet indstillet til "en række bestyrelsesposter i store internationale virksomheder". Desuden ønsker hun at dedikere mere tid til arbejdet i en række europæiske og globale tænketanke, lyder det.

»Det har været et privilegium at arbejde sammen med dedikerede kolleger over hele verden, hvor vi i fællesskab har arbejdet for at reformere og modernisere Save the Children (Red Barnet, red.). Jeg kommer til at savne alle«, udtaler Thorning-Schmidt i pressemeddelelsen.

Fra Red Barnet til grøn bestyrelsespost Navn: Helle Thorning-Schmidt. Alder: 52 år. Født: 14. december 1966 i Rødovre, datter af pensioneret lektor og cand.oecon. Holger Thorning-Schmidt og pensioneret kontorchef Grete Thorning-Schmidt. Uddannelse: 1982-1985: Student fra Ishøj Gymnasium. 1987-1994: Cand.scient.pol., Københavns Universitet. 1992-1993: MA i europæiske studier fra Europakollegiet i Brugge, Belgien. Erhverv: 1994-1997: Sekretariatsleder for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet. 1997-1999: International konsulent i LO. 2016-2019: Direktør for Red Barnets internationale hovedorganisation, Save The Children, der ligger i London. Politisk karriere: 1999-2004: Medlem af Europa-Parlamentet. 2005-2016: Medlem af Folketinget - valgt i Østre Storkreds. 2005-15: Formand for Socialdemokraterne. 2011-15: Statsminister for Danmark. Privat: Gift med den britiske politiker Stephen Kinnock og mor til døtrene Johanna og Camilla. Kilder: Folketinget og www.hellethorning.dk. Vis mere

Helle Thorning-Schmidt tiltræder Vestas' bestyrelsen i april.

Helle Thorning-Schmidt har erfaring fra både EU-Parlamentet, hvor hun sad i fem år fra 1999.

I 2005 blev hun valgt ind i Folketinget og blev kort efter formand for Socialdemokratiet, hvor hun sad som statsminister fra 2011 til 2015, inden hun mistede magten til Lars Løkke Rasmussen (V).

ritzau