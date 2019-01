Forsvarsministeriet betalte 428.879 kr. for notat, der reddede chefer

Hasteopgave. Kammeradvokaten måtte sætte seks advokater og to advokatfuldmægtige til at arbejde på overtid med notat, der reddede Forsvarsministeriets chefer for videre tiltale.

Forsvarsministeriet har brugt 428.879 kr. på at få Kammeradvokaten til at udarbejde to notater om habilitetsproblemer hos de to topchefer, departementschefen og forsvarschefen.

Det fremgår af regningen fra Kammeradvokaten til Forsvarsministeriet, som Politiken har fået aktindsigt i.

I de to notater nåede Kammeradvokaten frem til, at både departementschef Thomas Ahrenkiel og forsvarschef Bjørn Bisserup havde overtrådt forvaltningslovens regel om, at de skal informere deres chef, når der opstår en situation, hvor de kan være inhabile. Men overtrædelserne var ikke så grove, at der burde gøres mere ved det, konkluderede Kammeradvokaten.

Departementschefen havde i 2016 været med til at godkende, at hans kæreste, der var ansat som pressechef i ministeriet, fik et engangsvederlag på 75.000 kr. og en månedlig lønforhøjelse på 1.500 kr.

Forsvarschefen havde i 2010 aflyst en besparelse på Hærens Officersskole. En beslutning, som betød, at hans søn fik en plads på officersuddannelsen, som han ellers ville have mistet.

Selv om der dermed var tale om forhold, som lå henholdsvis to og otte år tilbage i tiden, skulle det lige pludselig gå forrygende hurtigt med at få dem vurderet af kammeradvokaten i november sidste år, efter at det lille nyhedsmedie Olfi havde beskrevet, hvordan ansatte længere nede i forsvarets rækker i flere tilfælde havde tilgodeset deres kærester og ægtefæller.

Først blev Kammeradvokatens vurdering af Bjørn Bisserups forhold bestilt af departementschef Thomas Ahrenkiel. Vurderingen af forholdene otte år tidligere var så akut, at den i følge Forsvarsministeriet blev bestilt på en lørdag, nemlig den 3. november.

Fem dage senere bad departementschefen, der i 2016 havde hemmeligholdt sit forhold til pressechefen i otte måneder, Kammeradvokaten vurdere, om han dermed havde brudt forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Begge notater, der samlet er på 48 sider, blev udarbejdet i rekordtempo af Kammeradvokaten og afleveret samlet den 12. november, en god uges tid efter at Kammeradvokaten var sat i gang med opgaven.

Arbejdet var så presserende, at Kammeradvokaten satte seks advokater og to advokatfuldmægtige på opgaven. Samlet brugte Kammeradvokaten 171 timer på opgaven, fremgår det af fakturaen fra 3. december, der løb op i 428.878 kr. og 75 øre inklusiv moms.

»Det er et skræmmende højt tal«, siger Jeppe Jakobsen, der er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.

Han mener ikke, at det kræver en juridisk embedseksamen at kunne se, at departementschefen var inhabil, da han var med til at godkende, at hans kæreste fik et engangsvederlag og en lønforhøjelse.

»Det ville jeg også kunne konkludere. Og jeg synes ikke, at de notater fra Kammeradvokaten er så tunge og fyldestgørende, at de skulle koste en lille halv million kroner at udarbejde. Jeg synes, det er helt ved siden af skiven«.

Er det Kammeradvokaten eller Forsvarsministeriet, du kritiserer?

»Det er Forsvarsministeriet, der har et mystisk forhold til borgernes penge«.

Tavse chefer

Hverken departementschef Thomas Ahrenkiel eller forsvarschef Bjørn Bisserup har, siden notaterne blev fremlagt, ønsket at svare på spørgsmål. Men Forsvarsministeriet har via presseafdelingen sendt en udtalelse til Politiken:

»Som det fremgår, har flere medarbejdere hos Kammeradvokaten anvendt et større antal timer på opgaverne, herunder i weekender i den anførte periode, og faktureringen er sket efter de gældende timepriser og vurderes som værende rimelig«, skriver ministeriet.

Det fremgår af regningen, at en af advokaterne fra Kammeradvokaten har brugt 4,2 timer på rejsetid, som takseres til 1.220 kr. per time.

Til gengæld har Kammeradvokaten ikke brugt lang tid på at udarbejde et overslag over salæret, så Forsvarsministeriet kunne vurdere udgiften på forhånd. Opgaven med at udarbejde »salæroverslag og statusrap. mv.« blev således løst på i alt 12 minutter.

Politiken har bedt Tomas Ilsøe Andersen, der er partner hos Kammeradvokaten og har underskrevet notaterne, om at svare på spørgsmål om regningen. Han forklarer, at han har tavshedspligt og derfor »ikke rigtigt kan gå ind i det«, men vi forsøger alligevel.

En af jeres advokater har brugt mere end fire timer på rejsetid. Hvorfra og hvortil har han rejst?

»Det kan jeg ikke gå ind i. Jeg synes egentlig ikke, jeg kan udtale mig om sagen. Den er løst, og Forsvarsministeriet har offentliggjort de rapporter, vi har lavet. Det er nok så langt, det kan strækkes«, siger Tomas Ilsøe Andersen.

Strækningen mellem Kammeradvokatens kontor i Vester Farimagsgade i København og Forsvarsministeriet i Holmens Kanal er ifølge Krak 2 kilometer og kan tilbagelægges på cykel på 6 minutter.

Så taler vi om 30-40 ture mellem de to kontorer. Kan det være rigtigt?