Datalogen: »Jeg vil helst tage hele studiet på halv tid. Så kunne jeg arbejde og lære på en sjov og praktisk måde«

Rasmus Rottwitt

Drømmen, det bedste og det værste

Hvad drømmer du om at bruge studiet til?

»Helt klart at være et sted, hvor man synes, at ens arbejde gør en forskel for nogen og har en betydning. Jeg var i Sillicon Valley i sommer med mit arbejde, og blev meget inspireret af, at der hvor alle pengene og ideerne er, kan tingene realiseres virkelig hurtigt. Det ville være en drøm at bruge nogle år på at arbejde der«.

Hvad er det bedste ved dit studie?

»Det fedeste er at have tid til virkelig at gå i dybden med noget, som jeg for eksempel har haft mulighed for at gøre med min bacheloropgave. Det er fedt, at studiet giver de her rammer for virkelig at kunne prøve noget af, og se om det er den vej, man gerne vil gå«

Hvad er det værste ved dit studie?

»Det er nok, at studiemiljøet er så homogent. Det er mennesker, der er interesserede i computerspil og matematik og ikke nødvendigvis så meget andet. Og da vi startede, var der omkring 15 piger ud af 166 studerende. Det gør altså noget ved studiemiljøet, der mangler noget dynamik og noget diversitet«

Vis mere