Udvekslingsstuderende: »Danskerne er bedre til at gøre studietiden til en sjov tid«

Det lille undervisningslokale er koldt og mørkt på en vinteraften i København. Op til ferien er tre studerende mødt frem for at slås med de danske gloser til danskundervisning hos IA Sprog, der udbyder danskundervisning i CBS’ lokaler på Frederiksberg.





Underviser Mette Hess taler højt og tydeligt med en tålmodighed reserveret til sprogundervisere.





»Danskerne elsker det her adverbium: hen. »Hvor skal du hen?«, spørger de. Det er et lille ord, som er svært at oversætte, fordi de færreste andre sprog bruger det«, siger Mette Hess, før hun beder de fremmødte om at læse op fra eksemplerne i deres undervisningsbog.

Niels Fulde Drømmen, det værste og det bedste Hvad drømmer du om at studiet kan føre til? »Jeg ved det virkelig oprigtigt ikke. Der var sådan en hjemmeside for studievalg i Tyskland, hvor man kunne se sådan et diagram over, hvor meget matematik, hvor meget samfundsfag og så videre de forskellige studier indeholdt. Så valgte jeg det, der passede mig bedst. Så må svarene på resten komme senere«.

Hvad er det værste ved dit studie? »At der er så meget at læse. Det er klart, det er en øvelse at finde ud af, hvad man er nødt til at læse, og hvad man kan nøjes med at skimme. Men det er svært«.

Hvad er det bedste ved dit studie? »Det er nok, at der er fokus på praksis og business cases fra det virkelig liv. Det hjælper til at balancere teorien«. Vis mere





»Han sidder inde i stuen«, læser 21-årige Niels Fulde med den stille og forsigtige stemme, man ofte hører fra mennesker, der forsøger sig på et fremmed sprog. Han har dog et lille forspring foran sine to medstuderende, hører man. Til dagligt bor han på Egmont Kollegiet, og her tales der dansk omkring ham hele tiden. De taler langsomt og tydeligt til ham, hvis han kommer og blander sig.





»Vi plejer at joke med, at de skal tale til mig som til deres bedsteforældre. Men nogle gange går det alligevel bare for hurtigt. Jeg er stadig der, hvor jeg ofte får brug for, at vi skifter til engelsk«, siger Niels Fulde.

Jeg kunne ikke så godt lide den tyske mentalitet, som jeg især synes, at man finder i de store byer. Det føles som om, alle er stressede, ekstremt ambitiøse og ikke nødvendigvis så sociale

Niels Fulde er den eneste ikke-dansktalende beboer på gangen. Og da han flyttede ind, var det et år siden, at de havde haft sådan en sidst.





»Så de skulle lige vænne sige til det, men generelt synes jeg, de er gode til at være inkluderende og skifte til engelsk, når det bliver nødvendigt«, siger Niels Fulde.

Foto: Peter Hove Olesen Niels Fulde synes, at studielivet i Danmark er meget mere end læsning og arbejde, som han oplevede, at det var, da han læste i Hamborg.

Han synes, det danske sprog er overskueligt. Det er ikke simpelt, men det er heller ikke rigtig svært for en tysker, siger han. Og så er han meget motiveret til at få det lært, for planen er, at hele bacheloren skal tages i København.





For meget ambition i Hamburg

Før Niels Fulde flyttede til København for at starte sin bacheloruddannelse på CBS, nåede han at læse næsten et år på universitetet i Hamburg. Han havde valgt en meget generel businessbacheloruddannelse. Det var så langt, som han kunne snævre det ind, da han skulle vælge.





»Men jeg kunne ikke så godt lide den tyske mentalitet, som jeg især synes, at man finder i de store byer. Det føles, som om alle er stressede, ekstremt ambitiøse og ikke nødvendigvis så sociale«, siger Niels Fulde.





Han oplever, at tyskere har en tendens til at være meget ambitiøse.

»Måske i hvert fald mere ambitiøse end mig. Jeg kan lide at sætte mål og arbejde hen imod dem, men jeg kan ikke lide at give 120 procent hver eneste gang. Jeg vil gerne have have tid og energi til andre ting i mit liv end arbejde og studie«, siger han.





Niels Fulde er vokset op i Flensborg. Her er han vant til at være omgivet af dansk sprog, særligt i weekenderne, når busserne kom over grænsen fyldt med mennesker, der ville shoppe stort i grænsebutikkerne.

Flere af dem, han voksede op med, havde allerede fundet det naturligt at søge mod København for at studere.





»Hver gang jeg besøgte dem, så havde jeg det så meget sjovere, og det lignede mere mine forestillinger om, hvad studielivet kunne byde på«, siger Niels Fulde. Så da det blev muligt at få et værelse på Egmont Kollegiet, var det bare om at få pakket taskerne, fortæller han.





Plads til pauser og praksis