Selv om Gustav Kallan næsten er blind, læser han på RUC: Vil ikke lade handikappet være en sovepude

Gustav Kallan er opvokset i Svendborg, og da han flyttede hjemmefra, var det i første omgang for at starte på biologistudiet i Odense. Han forberedte sig på nye ruter i byen, veje og stier på universitetet og følte sig helt klar, da første semester endelig begyndte.

Alligevel fandt han ud af, at udfordringerne ved at være blind studerende kan ende med at blive til begrænsninger.

»Jeg havde en vildt dygtig biologilærer i gymnasiet, og det var nok mest derfor, jeg startede på biologi. Men efter to semestre på uddannelsen måtte jeg give op. Der var meget laboratoriearbejde, og jeg blev virkelig afhængig af andre mennesker, fordi jeg ikke selv kunne udføre forsøg, hvor jeg skulle hælde syre op i små reagensglas eller dissekere dyr«, fortæller Gustav Kallan.





Han understreger, at han på ingen måde har lyst til at lade handikappet være en sovepude, der kræver, at andre trækker ham igennem uddannelsen. Han vil jo egentlig gerne være den, der hælder op og den, der fører skalpellen, og det er lettere på miljøplanlægningsstudiet i Roskilde, synes han.

»På RUC føler jeg mig i højere grad som en, der bidrager. Vi har forelæsninger eller laver projektarbejde meget af tiden, og der kan jeg forberede mig ud af mange udfordringer, så jeg ikke behøver at få hjælp«.





Den indre kamp

Som blind ved Gustav Kallan godt, at hans bofæller og medstuderende er klar over, hvor ofte han har brug for hjælp, men han synes, det er trættende at skulle bede om den hele tiden, når han bare ville ønske, han kunne klare alting selv.

»Af og til giver det bare mere mening at lade andre gøre bestemte ting, der ville tage fem gange så lang tid for mig. Men det er en indre kamp for mig, hver gang jeg skal spørge, og min stolthed lider et lille knæk, hver gang jeg må indse, at der er noget, jeg ikke er god til«.

Det er en indre kamp for mig, hver gang jeg skal spørge, og min stolthed lider et lille knæk, hver gang jeg må indse, at der er noget, jeg ikke er god til

Et par gange om året oplever Gustav Kallan begrænsningerne som en »total nedsmeltning«.

»Jeg prøver at lade være med at tænke for meget over det. Men jeg ved jo godt, at jeg ikke får lige så meget ud af at sidde til en fredagsbar, hvor der er mange mennesker, jeg ikke kender, og som ikke ved, at jeg er blind. Og det er ikke helt det samme for mig at tage på bar eller diskotek med studiekammeraterne, som det er for andre«.

De fleste nedture sparer Gustav Kallan sig selv for. Han finder løsninger på det meste, og han har har ikke problemer med at fylde sin hverdag ud, når forelæsningerne og forberedelsen til dagen efter er forbi.