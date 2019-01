Transportvirksomhed må igen køre med sættevogne efter togulykke

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fredag givet Hector Rail AB tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på lommevogne. Det oplyser styrelsen.

Tidligere på ugen forbød transportmyndighederne med øjeblikkelig virkning brug af sættevogne monteret på såkaldte lommevogne efter en togulykke på Storebæltsbroen, der kostede otte personer livet.

Virksomheden modtager tilladelsen, efter at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget det nødvendige materiale fra virksomheden, blandt andet i form af dokumentation for en kontrolprocedure, så fastlåsningsmekanismen er sikret på forsvarlig vis.

Styrelsen noterer med tilfredshed, at det er muligt at kontrollere, om fastlåsningsmekanismen virker efter hensigten, at metoden er mulig at anvende i praksis og endelig, at den vejledning, som virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra, forekommer godt illustreret og forståelig.

De skærpede vilkår for godstogenes fart i forhold til vindforholdene opretholdes stadig.

ritzau