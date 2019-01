Britta Nielsen og søn bliver frivilligt i fængslet

Svindelsigtede Britta Nielsen og hendes søn går frivilligt med til at blive bag tremmer.

Fristen for varetægtsfængslingen af de to udløber tirsdag, men der er ikke retsmøde i sagen, oplyser Københavns Byret.

Det indebærer, at de to er indforstået med fortsat at være fængslet.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, bekræfter over for Ritzau, at den 64-årige kvinde frivilligt bliver i fængslet.

Det er ikke oplyst, hvor lang tid hun og sønnen skal forblive varetægtsfængslet. Det vil formentlig først blive afgjort tirsdag, når en dommer ser på sagen i forbindelse med fristens udløb.

Man kan dog som udgangspunkt kun blive varetægtsfængslet op til fire uger ad gangen.

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde blandt andet adgang til styrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Britta Nielsen sygemeldte sig fra jobbet i Socialstyrelsen i begyndelsen af september, og den 22. september lettede hun fra Zürich i Schweiz med et fly til Johannesburg i Sydafrika. Få dage efter blev hun meldt til politiet af sin arbejdsgiver.

Sønnen er blandt andet sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved fra 2002 til 2018 at have modtaget udbyttet fra eller medvirket til at skjule udbyttet, som Britta Nielsen svindlede sig til.

Søn nægter sig skyldig

I alt drejer hælerisigtelsen mod ham sig om 3,6 millioner kroner. Nogle modtog han via kontooverførsler, mens andre er modtaget i ejendomme.

Også Britta Nielsens to døtre er sigtet for hæleri. Ingen af dem er dog fængslet.

Sønnen blev anholdt 30. oktober i Johannesburgs internationale lufthavn i Sydafrika. Det skete, kort efter at han samme dag var blevet varetægtsfængslet in absentia og dermed internationalt efterlyst.

5. november blev Britta Nielsen anholdt i en lejlighed i Johannesburg.

Mor og søn ankom til København 9. november, og dagen efter blev de begge varetægtsfængslet.

Sønnen nægter sig skyldig. Det samme gør hans to søstre. Britta Nielsen har endnu ikke taget stilling til sigtelsen.

ritzau