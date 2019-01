Statsadvokat efter dom i Højesteret: En »betydelig del« af de 1.000 sager, der venter i Operation Umbrella, vil kunne ende med fængselsstraffe

Højesteret stadfæstede fredag landsrettens dom for deling af børneporno i den første prøvesag i Operation Umbrella. Det betyder, at flere fængselsstraffe er i vente til en del af de 1.004 sigtede.

En »betydelig del« af de knap 1.000 unge, der venter på at få deres sager behandlet i den såkaldte Operation Umbrella risikerer at blive straffet med betinget fængsel.

Det forventer statsanklager Rasmus Kieffer-Kristensen, efter at Højesteret fredag stadfæstede Østre Landsrets dom på 40 dages betinget fængsel til den nu 20-årige unge mand SA.

Han er dømt for at have delt børneporno, da han som 17-årig spredte krænkende videooptagelser med seksuelle scener af to 15-årige til 35 af sine venner på Facebook.

SA er én af de i alt 1.004 hovedsageligt unge, der er sigtet i Umbrella-sagen for at have delt videooptagelserne.

Højesterets dom er sidste del af den rettesnor, anklagemyndigheden har ønsket at lægge for det store sagskompleks. Ni prøvesager har været gennem retssystemet, og med Højesterets dom vil anklagemyndigheden nu »hurtigst muligt« tage fat i de bunker af sager, der venter.

Det vil være et spørgsmål om uger, før sagerne bliver taget op ude i politikredsene, siger Rasmus Kieffer-Kristiansen efter domsafsigelsen.

»Vi går i gang med det samme, og man er klar derude til at behandle sagerne. Vi ved godt, det betyder noget for folk, og det betyder også noget for os at komme videre med de her sager«, siger han.

Antal videoer og kvalitet er afgørende

Rasmus Kieffer-Kristensen vurderer, at en stor del af sagerne vil blive afgjort ved retssager, hvor anklagerens påstand vil være betingede fængselsstraffe. En anden stor del vil ende med bødestraffe for blufærdighedskrænkelse.

Flere ting er afgørende for, hvordan en konkret sag falder ud.

Jo flere videooptagelser, man har delt, jo hårdere bliver man dømt. I alt er de 1.004 sigtelser rejst på baggrund af tre forskellige videosekvenser, der har floreret på Facebooks beskedtjeneste Messenger.

Samtidig er kvaliteten af de delte videoer også afgørende. Der er forskel på, hvor skarpe optagelserne er, ligesom der også findes forskellige længder af de tre videoer.

Sammen med de beskeder, der er sendt før og efter delingerne og andre konkrete omstændigheder i hver sag skal retten vurdere, om man finder det bevist, at den tiltalte har indset, at personerne var under 18 år - eller at der var en mulighed for det.

Har de det, kan de dømmes for at have delt børneporno. I de prøvesager, hvor det ikke er fundet bevist, har dommen lydt på bødestraffe for blufærdighedskrænkelse.