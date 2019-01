Økonomistuderende: Christoffer Haslev er på jagt efter sit facit 

Foto: Jens Dresling

Mens Christoffer Haslev tog sabbatår, måtte han ty til hjemmesider om uddannelsesmuligheder for at nå frem til en beslutning.

»Grunden til, jeg overhovedet tog et sabbatår, var, at jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle læse. Der var tusind retninger at gå i, og jeg var helt i panik. Jeg så det virkelig som et valg om grundlaget for resten livet dengang«, siger Christoffer Haslev, der efter et års tænkepause endte med at vælge erhvervsøkonomi.

Erhvervsøkonomistudiet i Odense blev dog aldrig rigtig det, han havde ventet, og efter et år som fuldtidsstuderende, droppede han ud. Økonomistudiet er uddannelse nummer 2.

»Det var svært at beslutte at forlade studiet. Heldigvis var jeg mere afklaret anden gang, jeg skulle vælge, for jeg vidste, at der var et aspekt af erhvervsøkonomi, jeg faktisk var glad for. Jeg var glad for alt det, der handlede om beregninger«.

Jeg tror, kollegiet har ændret mig lidt, fordi jeg møder så mange, der laver noget helt andet end mig. Da jeg var 19 år, handlede uddannelse også meget om, hvad man skulle læse for at komme til at tjene mange penge

Københavns Universitet, hvor Christoffer Haslev lige nu har sin daglige gang, er bare et af fire universiteter i landet, der udbyder økonomi, og her bliver der hvert år optaget omkring 400 nye studerende. I 2018 var adgangskvotienten på den 3-årige bacheloruddannelse 8,5.

Nye drømme

Christoffer Haslev er overbevist om, at alderen har noget at sige for den tvivl, han har i dag. Han har mødt mennesker på kollegiet, der har et andet verdenssyn, og det har på en eller anden måde rykket ved drømmene om fremtiden, mener han.

»Jeg tror, kollegiet har ændret mig lidt, fordi jeg møder så mange, der laver noget helt andet end mig. Da jeg var 19 år, handlede uddannelse også meget om, hvad man skulle læse for at komme til at tjene mange penge, men med tiden er jeg blevet klogere på, hvad det egentlig er, der gør mig glad«, siger Christoffer Haslev og påpeger, at matematikken i økonomien stadig er noget af det, der giver mening for ham.