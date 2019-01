Medicinstuderende: »Jeg tror da, at dem på kollegiet undrer sig lidt over det. En arbejdsdag fra 8 om morgenen til 4 om natten ser man nok ikke i mange andre studiejobs«

Selvfølgelig er manden i laboratoriet et menneske.

Men skulle man af uransagelige årsager ikke være bekendt med det ubestridelige faktum, kunne man let forledes til at tro, at noget andet var tilfældet. Alle hans bevægelser foregår med minutiøs præcision. Arbejdsgangene eksekveres med et niveau af spildtid så lavt og en fejlmargin så smal, at man skulle tro, at de var optimeret hos et konsulenthus a la McKinsey eller Rambøll.

Men det er August Dylander af kød og blod selv, der time efter time fra tidlig morgen til sen aften nu i flere år har arbejdet sig hen imod den næsten mekaniserede grad af rygradsklæbende motorik, der får hans ellers temmelig vanskeligt udseende laboratoriearbejde til at ligne samlebåndsarbejde på et industrislagteri udført af en mand med årtiers erfaring.

Gummihandsker på, fat i forstøveren med desinficerende sprit, gnide hænderne mod hinanden, fat i en lille glasboks med rød væske og hudceller, fat i forstøveren med sprit igen, fat i en glaspipette, fat i forstøveren, pipetten ned i boksen med rød væske, suge væsken op, ud med pipetten, gentag.

Gentag, gentag, gentag.

10-timers arbejdsdage er meget almindelige. Nogle forsøg er bare lange, og de skal gøres i én setting fra start til slut. Det tager den tid, det tager

Han sidder bøjet hen over et lavt bord med en stor glasrude foran ansigtet. Det er et såkaldt stinkskab, der beskytter remedierne mod udefrakommende fremmedlegemer. I hans arbejde synes forstøveren med desinficerende sprit at være for August Dylander, hvad kommaet er for journalister og forfattere. Han bruger den konstant uden rigtig at tage notits af, hvor ofte det sker. Og brugte han den ikke, ville hans arbejde være ødelagt.

August Dylander Drømmen, det bedste og det værste Hvad drømmer du om blive? »Jeg ved ikke, om jeg ender med at blive klassisk læge, klinisk forsker, eller om jeg fortsætter i den molekylærbiologiske forskning. Men jeg synes, at de muligheder, man har som færdig medicinstuderende, er rigtig gode«. Hvad er det bedste ved dit studie? »Det bedste ved mit studie er, at alt er spændende. Alting handler om noget interessant, som man kan bruge både i hverdagen og i studiesammenhæng«. Hvad er det værste ved dit studie? »Det værste ved mit studie er, at alting skal læres udenad. Det er selvfølgelig en nødvendighed, og når man først har lært det, føler man sig superklog. Men selve processen med at læse det samme igen og igen for at være sikker på, at man kan huske det hele, er ikke ret spændende«.



»Man skal holde meget øje med, om der kommer infektioner, for alting gror helt vildt godt ved 37 grader. Én gærcelle i en af boksene, og så er dine hudceller døde dagen efter«, siger August Dylander med hævet stemme for at overdøve den disharmoniske akkord af dyb brummen, højfrekvent hvislen og en mellemtone fra op til flere ventilationssystemer, der får det trange laboratorielokale til at føles endnu mere trangt.

En af lydene kommer fra et tungt udseende metalskab. Det ligner et køleskab, man har modificeret til at kunne bevare særligt følsomme hemmeligheder. Det køler bare ikke. Displayet på lågen viser 37 grader og 5 procent, og ingen hemmeligheder gemmer sig derinde. Eller jo, måske en hemmelighed om tarmkræft.

»Vi holder skabene på den temperatur og med den mængde CO 2 for at efterligne forholdene i menneskekroppen«, forklarer August Dylander, mens den hvide kittel blafrer om hans knæhaser, da han rejser sig fra sit lille arbejdsbord for at hente en ny glasboks med rød væske ud fra det tunge skab.

»Den røde væske i boksene er mad, som holder hudcellerne i live. Og vi undersøger hudcellerne for et bestemt sukkerstof, fordi vi gerne vil vide, om det sukkerstof er forbundet med tarmkræft«, siger August Dylander.

Du har selvfølgelig regnet ud, at August Dylander er et menneske. Men måske tror du stadig, at han er noget, han ikke er. Måske tror du, at han forsker. Måske ligefrem professor. Nej.

Foto: Daniel Hjorth August Dylander vil gerne fortsætte i forskningssporet, når han er færdiguddannet læge.

August Dylander er studerende. Og nej, ikke ph.d.-studerende. Studerende på første semester af sit medicinstudie, 22 år gammel. Og arbejdet i laboratoriet er hans studiejob.





Flygtede fra fremdrift

Uden for Panum Instituttets mure bider kulden i kinderne på en gruppe studerende, der står foran indgangen og ryger. Temperaturen gør det svært at se, om de alle ryger, eller om en enkelt eller to respirerer ren luft. Over dem glinser det 15 etager høje Mærsk Tårns metalindrammede glasfacade i den undseelige mængde vintersol, som sådan en dag tæt på vintersolhverv kan byde på. Højt oppe, på 10. etage, arbejder August Dylander. Det er ikke nyt for ham at færdes på Panum Instituttet eller i laboratoriet i Mærsk Tårnet, men det er det for ham at læse medicin.

For lidt mere end et halvt år siden tog August Dylander et valg. I stedet for at aflevere og bestå sin sidste eksamen på bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin indleverede han et blankt stykke papir. Få måneder senere startede han på medicin. Noget, han på grund af fremdriftsreformen ikke ville kunne have gjort, hvis han havde gennemført sin første bacheloruddannelse; reformen tillader nemlig ikke studerende at kravle ned ad uddannelsesstigen, når først de er trådt videre fra det første trin i det videregående uddannelsessystem.

Forskningsprojektet har han sammen med en studiekammerat arbejdet på siden tiden på molekylær biomedicin, og selv om han er dybt engageret i det projekt, tror han, at det vil komme til at mangle noget i fremtiden – noget, han ikke ville kunne få som færdiguddannet i molekylær biomedicin.

»Som færdiguddannet læge kan man lave nogle helt andre forsøg«, lyder hans forklaring på kursskiftet.

Foto: Daniel Hjorth Han var næsten færdig som bachelor i molekylær biologi, men August Dylander kunne mærke, at han var nødt til at skifte studie og i stedet læse til læge for at komme til at forske i den retning, han synes er spændende.

»Man kan lave kliniske forsøg med forsøgspersoner, som man slet ikke må, hvis ikke man har aflagt lægeløfte. Og det tror jeg gerne, jeg vil«, siger August Dylander.

Det mørke brillestel, der omkranser hans øjne, trykkes jævnligt opad på næsen, når han taler ved sit arbejdsbord. Men ellers taler han, som han arbejder. Meget og hurtigt, med ordene flydende i en lind strøm uden tænkepauser eller famlen efter de rigtige formuleringer, selv om lixtallet er på højde med Mærsk Tårnet, når ordene ofte er ’trunkerede o-glykaner’ og ’keratinocytter’.

Alting på samme måde – hver gang