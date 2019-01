DB Cargo suspenderer ansat efter togulykke

En stationsbetjent hos DB Cargo, der angiveligt har stået for sikkerheden på det godstog, der var involveret i en stor togulykke ved Storebæltsbroen, er blevet suspenderet af godsselskabet.

Det skriver Berlingske fredag.

DB Cargo mener, at den ansatte stationsbetjent har overstreget afgørende oplysninger på en oversigt over vogne og gods.

Næstformand i Dansk Jernbaneforbund Preben S. Pedersen kalder det over for Berlingske urimeligt, hvis suspenderingen er sket 'inden man ved, hvad der er op og ned i sagen'.

DB Cargo er det selskab, som stod for lastningen af det godstog, hvorfra en lasttrailer 2. januar rev sig løs og ramte et DSB-tog på Storebæltsbroen. Otte blev dræbt i ulykken. 16 blev kvæstet

Siden viste en test lavet af Havarikommissionen, at der kan være risiko for, at sættevognene ikke låses forsvarligt fast til lommevognen, altså godstogsvognen.

