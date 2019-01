Kraftig blæst og kulde kan udfordre morgentrafikanter Både færger og broer er påvirket af vind. Kør hjemmefra i god tid, lyder det fra Vejdirektoratet.

Sne, vind og kulde risikerer at drille trafikanter, der skal ud på de danske veje mandag formiddag.

På Øresundsbroen og Storebæltsbroen fraråder Vejdirektoratet, at vindfølsomme køretøjer begiver sig over broerne, og bilister anbefales generelt at være ekstra opmærksomme.

»Vi anbefaler, at man kører efter forholdene og begiver sig ud i god tid«, siger Jakob Riis-Petersen, der er vagthavende i Vejdirektoratet.

»Der er selvfølgelig også blæst på de andre broer, så man skal altså være lidt opmærksom, hvis man skal ud at køre i dag«, siger han.

Flere færger har også taget deres forholdsregler, hvor blandt andet Bornholmslinjen har omlagt flere afgange på grund af vejret, fremgår det af færgens hjemmeside. Det samme gælder Femø-færgen.

Ud over vinden har temperaturen også flere steder sneget sig under nulpunktet, og det får Vejdirektoratet til at advare om glatte veje.

»Det betyder også, at vi har været ude at salte i løbet af natten, sådan at vejene skal være fornuftige at køre på«, siger Jakob Riis-Petersen.

DMI advarer om vindstød af stormstyrke ved den danske Vestkyst.

ritzau