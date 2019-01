Køen vokser og vokser efter uheld på Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbner først om mindst halvanden time, efter den har holdt lukket siden middag i begge retninger efter et uheld på broen. Vejdirektoratet opfordrer til at tage en alternativ rute.

En lastbil er væltet tværs over midterrabatten på Storebæltsbroen, og broen har derfor været lukket siden middag i begge retninger.

Og det bliver den ved med i mindst halvanden time, oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

STOREBÆLTSBROEN. Fortsat lukket pga. færdselsuheld. Redningsberedskab og politi på stedet og arbejder på højtryk. Arbejdet besværliggøres pga den kraftige sidevind. Tidshorisont minimum 1,5 time. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 14. januar 2019

»Der er en tidshorisont på halvanden time, som det ser ud nu. Men det kan godt ændre sig. Arbejdet bliver besværliggjort af, at det blæser«, siger Palle O. Hansen, kommunikationsmedarbejder i Sydsjællands Politi til Politiken.

Der er en lang kødannelse i begge retninger, og flere biler kommer til, som tiden går.

»Der er cirka 3,5 kilometer kø op i mod broen på begge sider. Tidsmæssigt kan vi ikke sige, hvornår der sker noget. Men på nuværende tidspunkt kan køen kun blive længere. Så find en alternativ rute«, siger Jakob Riis-Petersen, der er vagthavende hos Vejdirektoratet.

Politikens Simone Kamp befinder sig tilfældigvis i en bus fra Århus på vej mod København, som siden 13.20 har holdt stille et par kilometer udenfor Nyborg. Hun fortæller, at flere af passagererne har forladt bussen, fordi de skulle nå et fly i Københavns Lufthavn.

»En kvik pige fandt ud af, at der kun var omkring tre kilometer til togstationen i Nyborg. Så omtrent 10 passagerer valgte af samle deres ting og gå langs motorvejen for at nå et tog på banegården«, siger Simone Kamp.

Ifølge vagtchefen for Sydsjællands Politi er ingen kommet til skade ved uheldet.

Foto: Simone Kamp Storebæltsbroen lukket