DB Cargo kører igen gods over Storebælt

DB Cargo kører igen øl over Storebæltsbroen. Kørslen har været stoppet siden den 2. januar, hvor netop en godstog, der transporterede pant, var skyld i en dødelig togulykke.

Det skriver TV2, der har interviewet DB Cargo.

»Den vogntype, vi kører med nu, har fire låsepunkter. Det er derfor en helt anden vogntype, end den, der var involveret i ulykken«, siger kommunikationschef i DB Cargo Jan Wildau til TV2.

Den vogntype, der blev brugt under ulykken, var lommevogne. Her blevet lastbiltrailere sat fast på en togvogn.

Men en af trailerne rev sig løs og ramte ind i et passagertog, der kørte i modsatte retning på Storebæltsbroen nær Fyn. Det kostede otte mennesker livet og efterlod 16 med kvæstelser.

Efter ulykken har Havarikommissionen ifølge TV2 i et notat skrevet, at man 'ved forholdsvis få kontroltjek er der fundet et forholdsmæssigt for stort antal fejl, der alle har betydet, at traileren ikke var korrekt fastgjort til skamlen.'

Brugen af lommevogne er indstillet efter ulykken.

DB Cargos Jan Wildau siger til TV2, at selskabet ikke har planer om at anmode om at få forbuddet om kørsel med sætte- og lommevogne ophævet i den korte fremtid.

