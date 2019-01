Efter et uheld ved middagstid er Storebæltsbroen nu åbnet for trafik i begge retninger. Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Det var en vogn på en lastbil, der ved middagstid væltede ned over midterrabatten på broen, der derfor blev lukket i begge retninger.

Det oplyser Jesper Lovmand, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

» Vi har en lastbil med en tom trailer omme bagpå. Den er kørt ind over broen, og den er væltet oppe på højbroen, således at traileren hænger ind over midterautoværnet«.

Ifølge Jesper Lovmand er traileren sandsynligvis blevet væltet af den vind, der stod ind på Storebæltsbroen mandag omkring middag.

Ingen er ifølge vagtchefen kommet til skade ved uheldet.

Op til uheldet frarådede myndigheder kørsel over Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst.

Jesper Lovmand kan ikke umiddelbart svare på, hvorfor lastbilen er kørt over broen trods den advarsel.

Hvorfor er lastbilen på broen, hvis det frarådes?

»Det skal jeg ikke kunne sige. Det er for tidligt at sige. Ikke desto mindre befinder den sig deroppe«, siger Jesper Lovmand.

Uheldet skabte kilometerlange køer på begge sider af broen, oplyste Vejdirektoratet tidligere mandag.

ritzau