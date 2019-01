Vestjyde får ingen erstatning for gnavende bæveres ødelæggelser på træer og søer Bævere har fældet træer og skabt oversvømmelser til stor gene for lodsejer Find Andersen-Fruedahl. Staten slipper for at betale erstatning.

Lodsejer taber sag i landsretten om Miljøstyrelsens gnavende bægere. Det skriver DR MidtVest. Find Andersen-Fruedahl havde ellers lagt sag an, fordi bæverne havde sat tænder i træerne på hans ejendom, der ligger mellem Holstebro og Lemvig. Han krævede mellem 200.000 og 300.000 kroner af Miljøstyrelsen, som kompensation for de træer og søer, som bæverne har skadet. Men ligesom Retten i Holstebro frifinder Vestre Landsret myndighederne. »Jeg er skuffet. Vi havde håbet, at vi ville vinde, men jeg vidste godt, at det var usandsynligt«, siger Find Andersen-Fruedahl til DR MidtVest. Andersen-Fruedahl ejer 13 hektar jord ved Møborg, som han har plantet til med sitkagran, fyr og rødbøg. Han hævder, at bæverne har fældet tusindvis af træer og forårsaget store oversvømmelser. Derfor havde han krævet mindst 300.000 kroner af Miljøstyrelsen, som er myndighed på området. 1999 indsatte myndighederne de 18 importerede bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt. ritzau