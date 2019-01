DF'ere hvisker hans navn: »Jamen, altså jeg afviser ingenting af princip«

Mens DF-ledelsen fortsat tøver med at udpege en spidskandidat til Europaparlamentsvalget i maj, skal den eneste erklærede bejler til posten, Anders Vistisen, måske også holde øje med partiets EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

Over for Politiken vil Berth i hvert fald ikke afvise, at han kunne være et bud på en spidskandidat:

»Jamen, altså jeg afviser ingenting af princip«, forklarer han.

Ham vender vi tilbage til.

Meldingen kommer dagen efter, at partiets tidligere EU-ordfører, Pia Adelsteen, forklarede Politiken, at hun »muligvis gerne vil stille op til Europaparlamentsvalget« og ikke ville kommentere, om hun gerne vil være spidskandidat.

Såvel Berth som Adelsteen blev for nyligt i ugebrevet Mandag Morgen nævnt som nogle af de DF’ere, der står i farezonen for at ryge ud af Folketinget ved næste valg, hvis de nuværende meningsmålinger står til troende.

Hverken Berth eller Adelsteen siger, at de gerne vil være spidskandidater, men når deres svar alligevel er interessante, skyldes det, at DF er i den særlige situation, at det som det eneste parti fortsat mangler at udpege en spidskandidat. Tilmed har den nuværende leder af partiets gruppe i Europaparlamentet, Anders Vistisen, tidligere skabt irritation i ledelsen, da han i sommer ad flere omgang offentligt beklagede sig over, at ledelsen trak beslutningen i langdrag.

Berth: Vistisen har naturligt forspring

Derfor spekuleres der i disse dage i Dansk Folkepartis gemakker i, om Vistisen som konsekvens af sin åbenmundethed ikke bliver spidskandidat.

Men tilbage til Kennet Kristensen Berth, som også er blandt de navne, man kan høre hvisket fra DF’ere.

Nogle nævner, at du kunne være et godt bud. Hvad siger du til det?

»Nå, men jeg er bare beæret over, at det er nogen, der kan få den tanke, at jeg efter så relativt kort tid i Folketinget kan varetage den post. Det er jeg beæret over«, svarer Kenneth Kristensen Berth.

Kunne du tænke dig det?

»Det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt nærmere over, vil jeg sige. Jeg er glad for at sidde i Folketinget, jeg håber på at blive genvalgt, så det er det, der ligger lige for i hvert fald for mit vedkommende«.

Hvis jeg så siger, at jeg tror simpelthen ikke på, at du ikke har tænkt på det…

»Ha ha, jeg sagde også, at jeg har ikke tænkt nærmere over det«.

Ville du afvise det, hvis du blev spurgt?

»Det… altså det ved jeg simpelthen ikke, om jeg ville, for så meget har jeg ikke tænkt over det«.

Synes du Anders Vistisen ville være den mest oplagte spidskandidat?

»Det er jo klart, for han sidder i Europaparlamentet i forvejen, så det er indlysende, at når man sidder der i forvejen, så har man et naturligt forspring fremfor andre«.

Synes du også, han vil være den mest egnede?

»Jeg er sikker på, at Anders vil gøre en rigtig, rigtig god figur for Dansk Folkeparti i sådan en valgkamp, for han er altså meget, meget dygtig. Og det er en skam for ham, at alt det her Meld/Feld har fyldt så meget, for han er en dygtig politiker«.

Vil han kunne gøre det bedre end dig som spidskandidat?

»Det ved jeg ikke, det må andre søreme afgøre«.

Men er du sådan en type, der i det spørgsmål vil lade det være op til ledelsen, så hvis den beder dig om det, så vil du sige ja?

»Nej, altså jeg har også en holdning til det selv, det er klart. Jeg har nogle familiære forpligtelser, jeg har en kreds, jeg har mange ting, og jeg er meget glad for at være her, og det er det, jeg helst vil«, svarer Kenneth Kristensen Berth.