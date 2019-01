Ny lov kan efterlade borgere og virksomheder med forkerte robot-afgørelser

Regeringen forringer borgere og virksomheders muligheder for at gøre indsigelser, når myndigheder træffer væsentlige afgørelser, der kan være til deres ugunst. Sådan lyder advarslen om nyt lovforslag.

Fremover risikerer borgere og virksomheder i ringere grad at blive hørt, når myndigheder træffer væsentlige beslutning om alt fra nedsættelse af sociale ydelser til byggegrunde.

Sådan lyder kritikken rettet mod et nyt forslag fra regeringen, der har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden og udnytte den digitale udvikling.

»Regeringen forringer borgernes og virksomhedernes grundlæggende retssikkerhedsgaranti uden at sætte andet i stedet«, siger lektor i persondataret og forvaltningsret Hanne Marie Motzfeldt fra Københavns Universitet.

Den samme vurdering lyder fra vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson fra tænketanken Justitia, der har til formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og menneskerettigheder.

»Flere borgere må leve med, at myndighederne træffer forkerte beslutninger, fordi borgernes mulighed for at medvirke til sagens oplysning forringes«, siger hun.

Med lovforslaget lægger regeringen op til to ændringer af forvaltningsloven, der særligt i samspil får kritikerne til at råbe vagt i gevær.

Digital kommunikation bliver obligatorisk

Med den ene ændring af forvaltningsloven vil regeringen gøre det klart, at ministre kan gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at kommunikere med det offentlige på digital vis.

I lovforslaget hedder det således, at ministre »kan fastsætte regler om, at henvendelser, meddelelser mv. til den offentlige forvaltning på nærmere angivne sagsområder« skal ske digitalt.

Selv om personer med handicap får mulighed for at søge dispensation, så vækker beslutningen kritik, fordi den går videre end de nuværende regler, der allerede giver mulighed for obligatorisk digital kommunikation på udvalgte områder.

»Den foreslåede bestemmelse giver en meget vid adgang for de enkelte ministre til selv at fastsætte regler uden at Folketinget kan overveje, hvad det betyder for eksempelvis udsatte borgere«, siger Birgitte Arent Eiriksson.

Høring kan klares i én postgang

Med den anden ændring af forvaltningsloven vil regeringen give enkelte ministre sammen med Justitsministeriet videre beføjelser til at bestemme, hvordan borgere og virksomheder skal høres.

Når myndigheder træffer en beslutning, der er væsentlig og til ugunst for en borger eller virksomhed, så foregår det typisk ved hjælp af en klassisk partshøring.

Her sender myndigheden de relevante informationer til den pågældende part, der får mulighed for at gøre indsigelser inden for en vis tidsfrist.

Først derefter træffer myndigheden en afgørelse. Den proces skal sikre, at myndigheden har de oplysninger, der skal til for at træffe en lovlig og korrekt afgørelse.

Fremover vil regeringen give de enkelte ministre mulighed for i stedet at benytte sig af såkaldte agterskrivelser. Her sender myndighederne med det samme et udkast til en afgørelse, der træder i kraft, hvis ikke borgeren gør indsigelse.

Med andre ord kan orientering og afgørelse komme i én og samme postgang. Formålet med lovændringen er da også at skabe en mere effektiv forvaltning.