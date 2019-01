Grænser for sen abort: Klumpfod eller en manglende arm er ikke nok i sig selv

I 2017 søgte 894 gravide om sen abort. At barnet vil få et handikap, er ikke ensbetydende med tilladelse til sen abort, siger Lene Hjerrild, formand for Abortankenævnet.

Hvert år er der gravide, der beder om tilladelse til at få en sen abort.

Serie Børn med misdannelser Politiken sætter i disse dage fokus på medfødte misdannelser hos børn. Vi har blandt andet skrevet om, at der er sket en fordobling i antallet af børn, der fødes med en registreret misdannelse eller kromosomafvigelse. Og at sundhedsmyndighederne ikke overvåger området og derfor ikke med sikkerhed kan sige, hvad udviklingen skyldes. Yderligere har avisens journalist Pernille Mainz fortalt sin personlige historie om at vente et barn med en sjælden misdannelse. Artiklerne kan findes på politiken.dk. Vis mere

Ifølge den seneste årsrapport fra Abortankenævnet fik de fem regionale abortsamråd i 2017 tilsammen 894 ansøgninger om tilladelse til sen abort efter udløbet af 12. graviditetsuge.

I 78 af sagerne blev der givet afslag. 55 par eller gravide klagede bagefter til Abortankenævnet, der vurderede sagen på ny.

Men hvor meget eller hvor lidt skal der til, før man kan få lov til at afbryde graviditeten efter udgangen af uge 12 og frem til udgangen af uge 22?

Abortankenævnet Abortankenævnet behandler klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd. Nævnet fører også tilsyn med de regionale samråd for at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet. Abortankenævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet: en dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri. Kilde: Styrelsen for Patientklager

Foto: Hans Christian Jacobsen Formand for Abortankenævnet, Lene Hjerrild. Når gravide klager over et afslag på sen abort op til uge 23, er det ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse.

Formand for Abortankenævnet, Lene Hjerrild. Når gravide klager over et afslag på sen abort op til uge 23, er det ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse. Foto: Hans Christian Jacobsen

Det vil altid være en individuel vurdering, fortæller Lene Hjerrild, der er dommer, og som siden 2012 har været formand for Abortankenævnet.

Kriterier skal være opfyldt

For at få tilladelse til sen abort er der ifølge sundhedsloven visse kriterier, der skal være opfyldt. Det kan være, hvis fostret ser ud til at have en misdannelse eller kromosomafvigelse – det, der kaldes ’medicinsk kriterium’ – eller hvis kvindens eller parrets samlede sociale forhold er meget dårlige.

Hvis man kan få et normalt fungerende liv med det handikap, man nu måtte have fået, får man ikke tilladelse Lene Hjerrild, formand for Abortankenævnet

»Hvis der søges på medicinske kriterier, kigger vi generelt på, hvor alvorlig den lidelse er, som noget tyder på, at fostret har. Søges der om sen abort ud fra det, der kaldes social indikation, ser vi på, hvordan forholdene er skruet sammen: Hvordan er økonomien, hvordan er de sociale forhold, er der andre børn, har kvinden et arbejde, er hun alene, og hvordan er hendes netværk«, siger Lene Hjerrild, der til daglig arbejder ved Retten i Randers.

Handikap er ikke lig med tilladelse

Men selv om barnet med sikkerhed vil få et handikap, er det langtfra ensbetydende med, at den gravide kan få lov til at få en sen abort.

Jo længere kvinden er henne, jo mere bliver det et levedygtigt barn, og så er abort alt andet lige et større indgreb Lene Hjerrild, formand for Abortankenævnet

»Hvis der er oplysninger fra lægerne om, at barnet efter én operation sagtens kan få et fuldstændig normalt liv, så er det en situation, hvor jeg vil mene, at man ikke får tilladelse til abort. Hvis det eksempelvis er et barn, der har noget med hjertet, og som kan få et normalt kredsløb efter én operation, får man ikke tilladelse. Hvis man kan få et normalt fungerende liv med det handikap, man nu måtte have fået, får man ikke tilladelse«, siger Lene Hjerrild og uddyber:

»Hvis fostret mangler en hånd eller en arm eller har simpel læbeganespalte eller klumpfod, vil man generelt heller ikke få tilladelse til en sen abort. Hvis man kan få et godt liv, får man som udgangspunkt afslag«.

Lægerne er aldrig helt sikre

Alvoren af den lidelse, som noget tyder på, at fostret har, spiller altså ind. Men lægerne kan jo aldrig give en helt sikker prognose for, hvad misdannelsen kommer til at betyde, når barnet fødes. Hvordan håndterer I den usikkerhed i jeres beslutninger?

»Det afgør vi ud fra de oplysninger, der kommer, altså med hvilken sikkerhed lægerne udtaler sig. Så må vi konkret afgøre, om den her lidelse er af sådan en karakter, at der er grundlag for at give tilladelse, eller om det skal være et afslag«.

Ifølge formanden for Abortankenævnet vil der typisk blive givet tilladelse til sen abort i tilfælde af Downs syndrom, alvorlige hjertefejl, der kræver flere operationer, og hvor man eksempelvis ikke kan etablere et normalt kredsløb, samt hvis fostret har genetiske fejl, der betyder, at barnet kan blive alvorligt udviklingshæmmet.

Manglende ben er som regel ikke nok

Hvad med tilfælde, hvor fostret har lemmer, der ikke sidder, som de skal – eller der mangler et helt ben?

»Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Som udgangspunkt ville man ikke få tilladelse«, vurderer Lene Hjerrild.

Politiken har søgt aktindsigt i 200 afgørelser, som Region Sjællands abortsamråd har truffet i 2017. I en del af de sager, hvor der gives tilladelse til sen abort, er begrundelsen, at fostret ifølge lægernes vurdering har alvorlige misdannelser eller kromosomafvigelser som Downs syndrom eller kromosomafvigelser, som vurderes ikke at ville være forenelige med liv. Derudover bliver mange af tilladelserne givet med begrundelse i kvindens eller parrets sociale omstændigheder.

Jeg er tæt knyttet til min telefon, så jeg kan reagere. Det betyder, at jeg har en stedfortræder, hvis jeg ikke reagerer inden for en time eller to Lene Hjerrild, formand for Abortankenævnet

Forskel på uge 13 og uge 20

Lene Hjerrild vil ikke kommentere nogen af de sager, som Politiken har fået aktindsigt i. Men hun fortæller, at når det gælder ansøgninger baseret på sociale forhold, er det afgørende, hvor langt kvinden er i graviditeten.

Det spiller derimod ikke ind, når ansøgningerne bunder i alvorlig misdannelse af fostret.

»Hvis kvinden er i uge 13, er det ikke sikkert, at der skal lige så dårlige sociale forhold til, som hvis hun er i uge 20, for at få tilladelse. I begyndelse af graviditeten og i tiden lige efter 12. graviditetsuge er det stadig et foster. Efterfølgende bliver det et større og større foster. Jo længere kvinden er henne, jo mere bliver det et levedygtigt barn, og så er abort alt andet lige et større indgreb«, siger hun og tilføjer, at hvis man søger om sen abort efter såkaldt social indikation, er der mange betingelser, der skal være opfyldt: