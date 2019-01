Overblik: Det ved vi om regeringens sundhedsreform

Onsdag klokken 10 præsenterer seks ministre fra V-LA-K-regeringen det udspil til en sundhedsreform, der har været længe undervejs.

Her er et overblik over, hvad vi allerede nu ved om indholdet:

Ny struktur:

De nuværende fem regionsråd, hvor der i hvert råd sidder 41 folkevalgte politikere, bliver nedlagt.

I stedet foreslår regeringen at oprette en national bestyrelse med titlen ’Sundhedsvæsenet Danmark’. Den skal bestå af 11 medlemmer, der for eksempel får ansvar for den overordnede planlægning af for eksempel større indkøbsopgaver og digitale løsninger.

Under ’Sundhedsvæsenet Danmark’ skal der oprettes fem nye sundhedsforvaltninger. De skal have samme placering som regionerne, og de nuværende regionsrådsformænd bliver til en start sat i spidsen for dem. I fremtiden vil sundhedsforvaltningerne dog ikke nødvendigvis have folkevalgte i spidsen. Det vil være den til enhver tid siddende sundhedsminister, som udpeger medlemmerne.

Derudover bliver der oprettet 21 sundhedsfællesskaber. I ledelsen af dem vil både sidde repræsentanter fra sektoren og folkevalgte fra de nuværende kommunalbestyrelser. Sundhedsfællesskaberne skal sikre, at kommuner og sygehuse samarbejder, og at behandlingen er den samme uanset postnummer.

Mere personale:

Som bebudet i statsministerens nytårstale vil regeringen uddanne flere sygeplejersker.

Derudover skal der oprettes flere uddannelsespladser på landets lægestudier og der skal oprettes flere ydernumre for at sikre flere praktiserende læger.

Regeringen vil også styrke patienternes rettigheder. Eksempelvis skal førstegangsfødende have ret til at blive to dage på et hospital eller et barselshotel efter en fødsel.

Sygehuse og hospitaler skal fremover forpligtes til at hjælpe patienter med at få behandling et andet sted, hvis de ikke selv kan tilbyde det inden for fristen.

Patientvejledningen på hospitalerne skal styrkes.

Nye mål:

Reformen skal ifølge regeringen føre til, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg, end tilfældet er i dag.

Derudover skal reformen ifølge regeringen føre til 40.000 færre indlæggelser. Særligt skal kronisk syge patienter med eksempelvis diabetes, hjertekarsygdomme eller lungesygdommen KOL i højere grad behandles hos læger i de lokale sundhedshuse.

Hvor kommer pengene fra?

Reformen medfører ifølge regeringen administrative besparelser på 2-2,5 milliarder kroner frem mod 2025.

Hvad vil de andre?