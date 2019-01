De dårligste betalere er fra Lolland og de bedste fra Allerød

Det går godt i Danmark. Flere er i beskæftigelse, færre er på kontanthjælp, og nu viser de seneste tal, at der også er færre, der har så lidt penge, at de ender med at blive registreret som dårlige betalere i Ribers Kredit Information (RKI).

Hvor det i 2014 var 233.000, der stod i RKI, var der ved udgangen af sidste år 202.727 danskere, der sad med en ubetalelig gæld. Men selvom det går den rigtige vej, er antallet af dårligt betalende danskere stadig højt, mener Mette Frølund, der er kundeansvarlig hos RKI.

»Det er efterhånden en etableret tendens, at der bliver færre dårlige betalere i Danmark, og det er jo rigtig positivt. Men samtidig må vi også sige, at der stadig er 200.000 danskere, der har gældsat sig mere, end deres økonomi kan klare, og det er jo stadig en del personer«, siger hun i en pressemeddelelse fra RKI.

Det er billigt at låne i disse år, men for dårlige betalere er det også svært at låne penge, og risikoen for at ende som dårlig betaler, får mange til at punge ud, når opkrævningerne fra kreditorerne efter flere rykkere, bliver fulgt op af en henvendelse med et RKI-stempel på.

»Der kan jo være mange grunde til, at folk ikke får betalt deres regninger. En venlig påmindelse, skal jo ikke ses som en trussel, men vi oplever helt klart, at hvis der opstår en risiko for at ende i RKI-registret, får det mange folk til at betale deres udestående«, oplyser Mette Frølund.

De godt 200.000 dårlige betalere skylder i gennemsnit 65.000 kroner, og det er fra man er 25 år til man er 70 år, at der er størst risiko for at komme derud, hvor regningerne vokser op over hovedet. De helt unge mellem 18 og 21 år og dem der er over 80 år, er de bedste til at undgå gæld.

Ekstrem eksport

Selv om danskerne nationalt set er blevet bedre betalere, er der betydelige regionale forskelle. De bedste betalere er midtjyderne, mens de næstbedste er dem, der bor i region Hovedstaden. Så kommer nordjyderne, og derefter borgerne i region Syddanmark, som også indbefatter fynboerne.

De suverænt dårligste betalere er sjællænderne, og af sjællænderne skiller lollænderne sig ud, som de allerdårligste. Her er knap 10 procent af de næsten 53.000 beboere registreret i RKI. Også her har antallet dog været svagt faldende de sidste fire år, og opsvinget er ikke kørt forbi sydhavsøen.

»Det går rigtig godt. Der er gang i hjulene og antallet af private arbejdspladser er i fin vækst«, siger kommunens socialdemokratiske borgmester Holger Schou Rasmussen, der mener, at landsdelens permanente vanskeligheder blandt andet skyldes at andre kommuner sender deres fattige beboere til Lolland.

»Der foregår en ekstrem eksport af mennesker på overførselsindkomst fra hovedstadsområdet til Lolland. Folk på overførselsindkomst har ganske enkelt ikke råd til at bo nær København«.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lavede i 2013 en statistik, der viste, at Lolland i 2013 havde en nettoindvandring af mennesker på overførselsindkomst på over 200 personer. I 2014, 2015 og 2016 var det mellem 200 og 250 personer og i 2017 var det så 173 personer, »og nu må vi se hvor mange det er i 2018«, siger Holger Schou Rasmussen der kan mange af tallene udenad. Han peger på en aktuel sag, som gør ham harm.

»En af kommunerne i hovedstadsområdet har en psykisk syg borger omkring 40 år. Vedkommende har ikke været på arbejdsmarkedet i 20 år. Så hjælper kommunen gudhjælpe mig borgeren med flyttehjælp og indskudslån, så hun kan flytte ind hos os. Så vidt jeg husker, var vedkommende smidt ud af sin bolig og registreret som dårlig betaler«, siger Holger Schou Rasmussen, der giver eksemplet som en af forklaringerne på, at Lolland altid er den kommune, der har flest dårligere betalere i Danmark.